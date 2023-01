Dal Lungo Tronto a Monticelli: 70 cantieri

I lavori in città si aggirano attorno a 70. Gli iter sono terminati e tutti sono stati consegnati dall’amministrazione alle varie ditte. In questa settimana sono partiti quelli legati al secondo stralcio di Lungo Tronto Bartolomei. Un intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche sul lato nord, dall’intersezione con via Ariosto fino al ponte di Campo Parignano, e all’allestimento dei nuovi marciapiedi in travertino. A Monticelli sarà riqualificato il parco di largo delle Peonie. A Colonna è stato riconsegnato alla comunità il parcheggio della piazza principale.