Dal lungomare all’asilo: 9 milioni

Ammonta a ben 9 milioni, la somma spesa dal comune di San Benedetto per rifare importanti infrastrutture ed edifici ritenuti strategici. Con cinque determinazioni dirigenziali, l’amministrazione di Viale De Gasperi ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle gare d’appalto, condotte dalla Stazione Unica appaltante della provincia di Fermo e da Invitalia, relative ad altrettante opere pubbliche che godono di rilevanti finanziamenti del Pnrr. In primis, si tratta della messa in sicurezza del ponte sull’Albula del lungomare Trieste: l’intervento ha un valore di 1.660.000 euro, d cui 704mila di fondi provenienti dal Piano di Ripresa e Resilienza, il resto da fondi comunali. Ad eseguire l’intervento sarà la ditta Edilstrade di Minturno che ha offerto un ribasso del 20,022% sull’importo a base d’asta. C’è poi la costruzione del nuovo asilo nido di via Alfortville del valore di 1.281.000 euro. Il finanziamento Pnrr è di 1.056.000 euro a cui si aggiungono 105.600 euro di fondo statale per le opere indifferibili, il resto viene finanziato dal comune. L’opera è stata aggiudicata alla ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl di Scafati che ha offerto un ribasso d’asta del 20,35%. Assoluto protagonista di questo autunno è la riqualificazione del Ballarin: la rigenerazione urbana dell’area dell’ex stadio è stata affidata per un importo di 2.684.000 euro di fondi Pnrr alla ditta Laganaro di Melfi con un ribasso d’asta del 13,230%. Ampio spazio è stato dato ai plessi scolastici della città: Viale De Gasperi infatti ha affidato l’adeguamento sismico della scuola ‘Caselli’ di via Gino Moretti per un importo di 1.585.999,37 euro, finanziato per 960mila da fondi Pnrr, per 96.000 euro da fondo per opere indifferibili e per il resto da fondi comunali. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Corega di Favara: questa, infatti, ha offerto un ribasso d’asta del 16,692%.

Infine, c’è il nuovo asilo nido di via Togliatti, che ha un valore di 1.972.000 euro, di cui 1.742.000 euro di fondi Pnrr, il resto da fondi comunali. L’aggiudicazione è andata alla ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl di Scafati che ha offerto un ribasso d’asta del 20,35%. "Siamo perfettamente in linea con le tempistiche imposte dal Pnrr – ha commentato il sindaco Antonio Spazzafumo – nelle prossime settimane, espletate le ultime formalità, apriranno i cantieri che segneranno un passaggio che non esito a definire epocale per la città, visto che parliamo di oltre 9 milioni di lavori in tutta la città, dal Ballarin a nord a via Alfortville a sud".

Giuseppe Di Marco