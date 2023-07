Dal lungomare fino alla zona di Parco Calise Ciclovia sul Tesino, appaltato il primo tratto

Sarà la ditta Lupi Vincenzo srl di San Benedetto a realizzare il primo tratto della ciclovia lungo il torrente Tesino. Tra le due aziende partecipanti al bando di gara, la ditta Lupi è risultata la migliore, avendo offerto un ribasso sulla base d’asta del 10,763%. Il valore contrattuale è di 94.049 euro, compresa Iva. Il progetto è stato predisposto dal Consorzio di Bonifica delle Marche grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro necessari per la progettazione dell’intero tracciato, da Grottammare fino a Rotella, e per la costruzione del primo tratto che va dal lungomare di Grottammare alla zona Parco Calise, per poi ricollegarsi alla pista in zona Tesino Village. Il tracciato totale si estenderà per circa 36 km longitudinalmente alla costa, attraversando nove località (Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto, Montedinove e poi Rotella).