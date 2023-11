Dal matrimonio all’incubo. Minacciata e percossa

"Io e mamma stiamo discutendo perché papà si è rotto di lei". Un amore iniziato sui banchi dell’università e finito in tribunale. E’ una storia come purtroppo ce ne sono sempre di più quella di cui si sta occupando il tribunale di Ascoli chiamato a giudicare un uomo accusato di minacce e percosse nei confronti di sua moglie, reati che avrebbe commesso anche in presenza dei due loro figli, di età inferiore ai dieci anni. Un matrimonio che ha cominciato a scricchiolare intorno al 2018, dopo nove anni di unione felice coronata dall’arrivo dei due bambini. Ma il tempo passa e le cose possono cambiare. E’ quello che è successo a questa coppia con l’uomo che man mano ha cominciato ad avere un atteggiamento poco conciliante con la moglie tanto che è stata infine avviata una separazione che è ancora in corso. Nel frattempo la donna al culmine di una serie di episodi rievocati durante l’udienza di ieri in tribunale, l’ha denunciato recandosi ai carabinieri dopo essere stata picchiata e aver ricevuto l’ennesima minaccia grave da parte del marito.

"Il nostro matrimonio era entrato in crisi, ma negli ultimi mesi la situazione è del tutto precipitata" ha detto la donna con un filo di voce davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti e al pubblico ministero Gennaro Cozzolino. "Si era stancato di me, dei nostri figli e diceva apertamente che gli rendevamo la vita impossibile". La famiglia ha attraversato un periodo di difficoltà economiche. "Ho dovuto lasciare il lavoro perché la seconda gravidanza è stata problematica. Mi rinfacciava questa cosa dicendomi ’ti do da mangiare’. Bastava un semplice buongiorno per trattarmi male, tanto che al mattino per paura di lui mi alzavo quando era già uscito" ha detto ancora. La situazione all’ennesima lite è precipitata. "Ho chiamato i suoi genitori per chiedere loro aiuto e quando l’ha saputo mi ha chiamato dicendomi ’stasera quando torno ti faccio veramente male’. Allora ho preso i bambini e sono andata dai carabinieri per denunciarlo. Mi ha tempestato di telefonate e messaggi che ho allegato alla denuncia". L’avrebbe minacciata anche mentre lei faceva la denuncia davanti ad un carabiniere che ieri ha testimoniato su questa circostanza. "Lui le telefonava e lei quando rispondeva e lo sentiva urlare riattaccava. Le ho detto di rispondere e mettere in viva voce, – ha detto il militare dell’Arma – ho sentito dirle ’ti faccio la faccia come una grattacacio’".

Peppe Ercoli