Dal Monticelli all’azzurro

Capita davvero raramente che un ragazzo che gioca nelle giovanili di una squadra che milita nel Campionato di Promozione, venga convocato in Nazionale. A volte, però, i sogni si avverano anche tra i Dilettanti ed ecco che il bravo Riccardo Angelini, giovane ragazzo ascolano del Monticelli Calcio ha ricevuto la strameritata convocazione per uno stage con la Nazionale Under 17 Dilettanti. Una grande gioia per Riccardo, per il papà Stefano e la mamma Ramona. Riccardo, frequenta con buon profitto il Liceo Scientifico Sportivo ‘Antonio Orsini’ e mercoledì 10 gennaio dovrà presentarsi al Centro Sportivo ‘Accademia Calcio’ in via dei Settebagni a Roma. Riccardo Angelini ha iniziato il suo percorso a Monticelli con gli Allievi di Mister Mauro Giorgi, poi è passato alla Juniores Provinciale di Flavio Cao e subito alla Regionale allenata da Francesco Seghetti. A settembre a soli 16 anni ha fatto il suo esordio nella prima squadra di mister Cristian Settembri contro il Potenza Picena e a novembre è arrivata la convocazione nella Rappresentativa Under 17 delle Marche. Infine, ieri, ecco la chiamata di Roberto Chiti, attuale selezionatore dell’Italia Dilettanti Under 17, per uno stage con la maglia della Nazionale azzurra.

Un riconoscimento storico che certamente premia il ragazzo per le doti tecniche ed umane, ma rende decisamente orgoglioso tutto il Monticelli Calcio del Presidente Francesco Castelli, per il lavoro che sta svolgendo dal settore giovanile alla prima squadra con tanto impegno e sacrificio. Giorno dopo giorno, assieme al vice Walter Di Matteo, al presidente Tonino Celani e al responsabile del Settore Giovanile Domenico Natalini, si lavora per valorizzare i tanti giovani in maglia biancoblù grazie all’apporto di tecnici preparati e soprattutto ottimi educatori. E di Riccardo Angelini certamente se ne sentirà ancora parlare.

Valerio Rosa