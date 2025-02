"Dal muro paraonde al restyling, la verità"

L’Autorità Portuale interviene a 360 gradi sul porto di San Benedetto e lo fa nelle stesse ore in cui il sambenedettese Pierfrancesco Troli, ex assessore comunale, ha fatto il suo ingresso nel comitato di gestione dell’ente su nomina del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Troli, ex assessore alla viabilità del comune di San Benedetto, si è ufficialmente insediato in occasione dell’ultima riunione del comitato avvenuta in settimana. Proprio all’indomani di quella riunione l’Autorità Portuale ha messo alcuni puntini sulle i relativamente degli aspetti legati al porto e finiti sotto i riflettori negli ultimi mesi. In primis il famoso (e fatiscente) muro paraonde. "Abbiamo realizzato e completato un intervento parziale di restauro conservativo del muro paraonde del molo nord – fanno sapere dall’ente – che ha consentito di mettere in sicurezza la struttura". Nel 2022 l’Adsp ha appaltato il restauro conservativo di una porzione del vecchio muro. L’intervento, per una spesa complessiva di 362 mila euro, è stato completato a novembre 2024 ed ha permesso un recupero radicale di una porzione centrale del manufatto della lunghezza di 110 metri circa.

"Durante i lavori sul tratto di muro, risultato in condizioni di precaria stabilità e vetustà, sono emersi vecchi impianti per idrocarburi dismessi e manufatti residuali in eternit di amianto, senza che fossero stati segnalati sulla documentazione messa a disposizione. Abbiamo così interdetto a qualunque uso, segnalato con apposita segnaletica, lo spazio a ridosso del manufatto per una larghezza di 3 metri. Contemporaneamente, l’Adsp sta elaborando un percorso per la riqualificazione del bene reso però difficoltoso dalla delocalizzazione degli impianti tecnologici che, da molti anni in concessione demaniale ad un privato, sono sulla sommità del muro. L’Autorità di sistema portuale è impegnata a reperire le risorse cospicue necessarie per il recupero che va nella direzione di una riqualificazione più ampia".

L’ente interviene anche sulla vasca di colmata: "E’ necessaria per poter progettare il dragaggio del porto di San Benedetto. Il ministero ha stanziato 18 milioni per realizzarla. Un investimento statale rilevante per lo sviluppo della portualità sambenedettese". Infine relativamente l’illuminazione l’Autorità spiega che è in attesa dei lavori di sezionamento delle utenze da parte del comune di San Benedetto prima di poter mettere mani, in maniera definitiva, alla situazione.

Emidio Lattanzi