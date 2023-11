"Dal Nord arrivano già dall’8 dicembre"

A Roccafluvione c’è un bellissimo Agriturismo e bed & breakfast che è davvero un regno di pace e relax. Si chiama Villa Filetta e ha il vantaggio di avere anche un centro benessere, gestito sempre dalla famiglia della signora Settimia Spinozzi.

Signora Settimia che servizi offrite per convincere i turisti a venire fino a Roccafluvione?

"La nostra casa di campagna è una vera e propria dimora del benessere nel verde dei boschi e nella tranquillità della campagna marchigiana. Siamo in una posizione strategica per organizzare bellissime escursioni nei parchi naturali della zona. Al piano terra della struttura c’è un salottino comune dove vivere piacevoli momenti di condivisione e, nel periodo freddo, dove gustare le ottime prime colazioni. D’estate la colazione invece è servita nell’ampio giardino. Ogni camera dispone di bagno privato con idromassaggio, terrazza e kit di cortesia".

Ma avere anche un centro benessere aiuta? "Sicuramente sì. Soprattutto gli stranieri si muovono molto verso le strutture che hanno questo servizio. Villa Filetta offre ospitalità durante tutto l’anno per rilassanti soggiorni con la possibilità di usufruire del vicino centro benessere di nostra proprietà. Il nostro centro benessere dispone di sauna romana, bagno turco, doccia finlandese e solarium. Si possono poi richiedere massaggi, pulizie del viso, scrub corpo, manicure, pedicure e servizi di pieghe e taglio di capelli. Insomma, siamo davvero molto accoglienti".

Avete prenotazioni da qui a Capodanno?

"In realtà sin dal Ponte dell’Immacolata abbiamo già diverse prenotazioni, soprattutto di turisti del nord Italia, in particolare dal Veneto e dalla Lombardia. Per le festività natalizie e per Capodanno ho alcuni vacanzieri da Belgio e Olanda. Diciamo che chi sceglie di venire da noi lo fa per stare tranquillo, fare qualche escursione in mountain bike, rilassarsi e mangiare bene. E qui a Roccafluvione trovano funghi e tartufi freschi che sono davvero una bontà".

v.r.