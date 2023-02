Dal parco Calise alla Porta Marina Le aree da recuperare con il Pnrr

La giunta comunale di Grottammare, puntando ai fondi Pnrr per la progettazione territoriale, ha individuato quattro storiche aree urbane da recuperare: l’ex salinatorio ferroviario nel Parco ciclistico ’Daniela Calise’, gli antichi percorsi pedonali Santa Lucia-Stazione Ferroviaria, Santa Lucia-Castello-Belvedere e la Porta Marina. Con questi progetti Grottammare rispondere alla chiamata del ’Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale’ ed attende 72.000 euro di risorse da investire nella redazione di studi di fattibilità tecnico-economica. "La cifra potrebbe non sembrare enorme – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – eppure la funzione di queste risorse è fondamentale. Innanzitutto, perché consente di mettere su carta idee progettuali ed opere che fino ad ora non era stato possibile mettere in campo. Inoltre, si riempiranno ulteriormente i cassetti del Comune con studi di fattibilità pronti ad essere inviati ai bandi nazionali ed internazionali che saranno pubblicati. La maggior parte delle idee progettuali che disegneremo con questi fondi riguarderà principalmente due finalità: connettere in maniera più profonda l’area della stazione ferroviaria con la zona del Castello, rivalutando l’antico percorso che passava per Porta Marina; in secondo luogo, continuare nel recupero degli immobili ancora presenti sul territorio, destinati tempo addietro ad attività produttive, attraverso opere di archeologia industriale".

Gli ambiti delle progettazioni ritenuti coerenti con gli obiettivi del Fondo, si riferiscono in particolare al recupero di parti di aree urbane che, anche dal punto di vista infrastrutturale, sono in grado di promuovere la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio.

Marcello Iezzi