Dal Piceno a Vasco Rossi: "Che sogno aprire il concerto"

Hanno realizzato, probabilmente, uno tra i principali sogni della loro vita. Quattro musicisti piceni, lo scorso 31 maggio, hanno aperto il concerto di Vasco Rossi a Torino, esibendosi allo stadio Olimpico davanti a decine di migliaia di fans del rocker di Zozza. Si tratta di Stefano Mazzoni (di Montedinove), Samuele Di Nicolò (di Altidona), Armando Francucci (di Monteprandone) e Davide Trovarelli (di Pagliare). La band, che aveva suonato insieme dal vivo per la prima volta solo il 22 marzo in un noto locale di Castel di Lama, si è tolta così una grandissima soddisfazione. Tutto è nato da un incontro tra Stefano e Samuele i quali, dopo una crescita musicale in solitaria, si incontrarono nel 2024 e formarono una cover band grunge. Stefano Mazzoni, laureato in lettere, musicista e docente di chitarra, gestisce da qualche anno con successo la scuola di musica Soundbeat a Montalto. Samuele, cantante rock, già vincitore del Premio Italian Stage Tour Fiuggi Sound nel 2020, più volte finalista a Sanremo Giovani, ha registrato con Stefano il suo primo EP ‘Briciole di Sonno’, lo scorso agosto, per Anteros produzioni. Un’estate ricca quella del 2024, che vide i due artisti impegnatissimi nei live, tra cui l’apertura del concerto di Giorgia, oltre ad un continuo lavoro sui brani in studio. "Un sogno diventato realtà – raccontano i quattro ragazzi – che fatichiamo a credere sia successo davvero".

Matteo Porfiri