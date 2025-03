Dal Piceno alla Groenlandia

Quando il giorno si allunga, l’estate arriva in Groenlandia e la rende la stagione migliore per un viaggio. La capitale è Nuuk, un luogo ricco di cultura, natura ed avventura. Si è svolto di sera, considerata la differenza di fuso orario con la Groenlandia, l’incontro on line con la vice preside di una scuola di 1000 studenti di Nuuk e il coordinatore erasmus Alceste Aubert della Liszt Academy di Grottammare per programmare una mobilità erasmus dalla capitale della Groenlandia alla città di Grottammare. "Abbiamo intenzione di portare nel Piceno venti giovani con due insegnanti e una rappresentanza dei genitori che ci auguriamo possano raggiungere uno dei borghi più belli d’Italia, Grottammare, la città di Ascoli, con visite nei luoghi più rappresentativi delle Marche" ha dichiarato Aubert.