Dal Piceno all’Elefantentreffen L’avventura di cinque motociclisti

Cinque motociclisti ascolani all’Elefantentreffen, celebre motoraduno invernale che dal 1956 si svolge ogni anno negli ultimi tre giorni di gennaio. Si tratta di Filippo Girardi, Stefano Panichi, Stefano Bonelli, Cristiano Durinzi e Andrea Norlatti. I centauri parteciperanno alla 65esima edizione del ‘raduno degli elefanti’ che si svilupperà ancora una volta tra Germania, Austria e Repubblica Ceca, precisamente a Solla (Passavia), nella foresta bavarese. Un percorso meraviglioso di 2.200 chilometri tra andata e ritorno li separano dalla agognata meta. Nel periodo tradizionalmente più freddo dell’anno sono sempre i motociclisti più temerari a partecipare al motoraduno più famoso d’Europa in quel genere di manifestazioni. Niente potrà rallentare la carovana che si metterà su strada in ogni condizione meteo.

Proprio questa ragione l’ha reso così particolarmente celebrato tra i motociclisti. In principio era nato come raduno per sole motociclette Zundapp-KS-601-Gespanne, moto sidecar militari impiegate dai soldati tedeschi della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Motociclette che le truppe erano solite chiamare Elefanten: ecco quindi spiegato il nome della manifestazione. Negli anni la fama dell’evento si è allargata a dismisura sino a richiamare moto di ogni tipo, oltre a motociclisti provenienti da tutto il mondo.

Tra questi gli italiani hanno sempre rappresentato un discreto numero di partecipanti. Luogo centrale di ritrovo è la famosa ‘buca’, in realtà una vallata chiusa su tutti i lati che si raggiunge percorrendo una stretta stradina. Ogni anno vi si ritrovano migliaia di persone, che allestiscono un campo con tende e capanne riscaldate dalla legna reperita sul posto stesso. La partecipazione viene resa possibile pagando un biglietto di ingresso che comprende anche la medaglia celebrativa. Ovvero un piccolo oggetto che testimonia l’impresa compiuta. Sì, perché non è da tutti raggiungere la buca in moto quando le strade sono ricoperte di neve e il termometro è inchiodato sotto lo zero. Osare è la parola d’ordine. Una bella controllata alla moto e via verso la Germania.