Dal post su facebook alla diffamazione

E’ ripreso il processo che vede imputato il direttore di Momento Sera, accusato di aver diffamato a mezzo stampa l’insegnante ascolano Felice Spicocchi. La vicenda coinvolgeva altri direttori, il cui processo è stato però spostato in altre sedi per competenza territoriale: a Lecce, Roma e Bergamo. E’ rimasto ad Ascoli il processo con rito abbreviato per il direttore della testata giornalistica on line Momento Sera assistito dall’avvocatessa Silvia Morganti. Nell’ultima udienza l’imputato ha fornito la propria versione dei fatti sottolineando come erano state compiutamente riportate le spiegazioni e le repliche rese dallo Spicocchi, oltre al fatto che – a suo dire – non sussiste il reato di omesso controllo poiché la notizia era stata ripresa da numerosi articoli on line e testate giornalistiche nazionali, oltre alle numerose proteste dei comitati antifascisti e dell’Anpi. La vicenda ruota un post che l’ascolano pubblicò il 20 aprile del 2018 sulla sua pagina Facebook. Il contenuto fu interpretato dall’opinione pubblica come un modo di fare gli auguri in tedesco per "129 compleanni" nel giorno dell’anniversario della nascita di Hitler, nato il 20 aprile 1889. L’ascolano spiegò subito che non voleva fare gli auguri a Hitler ma ad un fotografo tedesco nato 129 anni prima, così come Hitler, tanto che fu scagionato.