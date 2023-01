Dal questore doppio daspo urbano

Per la rissa avvenuta la notte fra il 9 e il 10 ottobre scorso a piazza Ventidio Basso la questura di Ascoli ha emesso due Daspo urbani, rispettivamente di sei mesi e un anno, a carico di altrettanti soggetti identificati quella notte quando sono stati condotti negli uffici della questura. Quella notte i ragazzi se le sono date di santa ragione a San Pietro Martire, anche a colpi di bottiglie, suscitando indignazione e paura in molte persone fra residenti e passanti che hanno avvisato la polizia rivolgendosi al numero unico per le emergenze. Quando gli agenti sono arrivati sul posto i ragazzi hanno continuato a picchiarsi incuranti della loro presenza, cercando di scappare nelle vie circostanti. Due di questi, in particolare, hanno opposto resistenza ai poliziotti e dovranno rispondere a suo tempo anche di questo reato, oltre che di rissa aggravata.