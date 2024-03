Dal Ragnola al mare flusso di acqua nera. Eseguiti controlli

Un insolito flusso di acqua scura arrivata fino al mare, si è registrato nel tardo pomeriggio di giovedì nell’alveo del torrente Ragnola. La capitaneria di porto, ricevuta la segnalazione, si è recata subito sul posto, ma ormai era calata la sera e il fenomeno non poteva essere più rilevato. I militari della guardia costiera sono tornati sul posto nella mattina di ieri per i primi sopralluoghi e in seguito hanno eseguito controlli lungo il corso dell’acqua risalendo fino alla zona più vicina alla sorgente. Gli uomini della capitaneria hanno cercato di capire la provenienza dell’acqua così scura, documentata anche da un cittadino che ha filmato il passaggio dell’onda nera che si versava nel mare mischiandosi con quella azzurra dell’Adriatico. Al momento nulla è trapelato sui risultati dei controlli. Dell’accaduto è stata informata l’Arpa (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per eseguire eventuali prelievi in mare e lungo il corso d’acqua.