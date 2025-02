Dal restyling alla riconversione. Il bando per le strutture ricettive

E’ stato un incontro informativo molto partecipato quello tenutosi a Cupra Marittima sul nuovo bando della Regione Marche per la riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confartigianato Marche. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini, della dirigente del settore Turismo della Regione Marche, Paola Marchegiani e di numerosi operatori e progettisti del settore turistico, interessati ad approfondire le opportunità offerte dai bandi regionali. Presenti, tra gli altri, il sindaco Alessio Piersimoni, il vice sindaco Lucio Spina, l’assessore al Turismo Daniela Luciani, che ha organizzato l’evento, i consiglieri Mirella Crescenzi e Remo Lelli, e per la Confartigianato il responsabile di area per la provincia di Ascoli Piceno, Stefano Santini e il collega Paride Di Lorenzo. L’incontro ha visto anche una partecipazione degli amministratori di: Ripatransone, Montefiore dell’Aso, Montedinove, Acquaviva Picena. Durante l’incontro Paola Marchegiani ha illustrato nel dettaglio i requisiti di accesso al bando, le tipologie di interventi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei progetti. Particolare attenzione è stata dedicata alle novità introdotte dalla misura, rivolta alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti ed anche alla riconversione di immobili in strutture ricettive di qualità, in grado di generare un rafforzamento della competitività del settore turistico regionale e una crescita dell’economia marchigiana. Il bando, che sarà aperto fino al 28 aprile 2025, consentirà ai progetti ammessi di ricevere contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento, con un minimo di 40.000 euro e un massimo di 300.000 euro per progetto. Marcello Iezzi