Dal Riviera alle strade: ecco il piano

C’è il restyling dello stadio ‘Riviera’ e del campo ‘Merlini’, nel nuovo piano triennale di opere pubbliche che l’amministrazione ha intenzione di approvare entro breve. Nello specifico, ben 630mila euro verranno stanziati per la superficie sportiva del quartiere Europa, e si capisce che il comune punta a rendere questa parte della città un punto di riferimento per atleti e neofiti del diporto. Infatti va considerato che, nelle vicinanze, l’ente ha realizzato la nuova beach arena, trasferita al campo ‘Rodi’. Per il futuro, inoltre, c’è l’idea di riqualificare l’area ex Camping, rifacendo il percorso vita. Un lavoro che però non è stato incluso nel triennale 2024-2026, dove lo sport è comunque l’indiscusso protagonista. Nel piano infatti è stato incluso uno stanziamento di 200mila euro per la manutenzione dello stadio ‘Riviera’, e 3,1 milioni per la riqualificazione generale della piscina comunale ‘Gregori’, con annesso rifacimento della vasca esterna olimpionica. Altro importante capitolo di spesa è quello per i luoghi storici: nel triennale infatti figurano i 3,5 milioni incamerati per Villa Rambelli, i 4,7 per il rifacimento dell’ex sede comunale di piazza Cesare Battisti, i 2.760.000 euro per l’ultimo tratto del lungomare centrale e i 520mila euro necessari al restauro delle balaustre di viale Buozzi. Per il contrasto all’erosione costiera, invece, San Benedetto ha ottenuto 6.250.000 euro, e finanzierà con 169mila euro la manutenzione straordinaria necessaria in ambito portuale.

Ampio spazio anche alle strade: nel 2024, l’ente conta di incassare i 900mila euro per il rifacimento di 7 chilometri sulla Strada Statale 16: lavori che saranno a carico della società Autostrade per l’Italia. Per il piano asfalti inoltre sono stati stanziati 450mila euro, ovvero 150mila per ciascuna annualità. Altri 480mila euro serviranno a finanziare i nuovi asfalti nel quartiere Agraria, un’opera molto attesa per la quale è stato firmato, ieri, il contratto con la ditta aggiudicataria. Ed è di ieri anche la sigla per il rifacimento dell’ex stadio ‘Ballarin’: entro fine anno la ditta incaricata aprirà il cantiere, mentre la demolizione della curva sud è prevista per l’inizio del 2024. Per tornare al triennale, il comune ha stanziato 325mila euro per la realizzazione dell’infopoint alla torre sul porto in Sentina, poi 1,2 milioni per piazza Montebello, 690mila per i sottoservizi di piazza San Pio X, 130mila euro per l’efficientamento dell’illuminazione ed oltre 700mila per i percorsi di autonomia destinati ai portatori di handicap e stazione di posta.

Giuseppe Di Marco