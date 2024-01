Dal Sentiero del mare a Marano. Il punto sui progetti per la città

Opere in via di ultimazione, opere in partenza ed opere finanziate da appaltare. L’ufficio tecnico del comune di Cupra Marittima, diretto dall’architetto Luca Vagnoni, è una vera e propria fucina di progetti destinati a cambiare il volto della località balneare. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Alessio Piersimoni che descrive i quattro cantieri che stanno per essere completati: la colombaia all’ingresso principale del cimitero, con l’ampliamento dello stesso luogo di riposo, il Sentiero dal Mare al borgo di Marano e il Parco Bau alle spalle del Museo Malacologico. Ci sono poi le opere da avviare. "In partenza c’è il Piano asfalti – afferma Piersimoni –. Le buste per l’aggiudicazione delle opere si apriranno il 15 gennaio ed hanno un valore di 380mila euro. Subito dopo daremo il via ai lavori. Altro importante progetto è la ristrutturazione della scalinata storica di piazza della Libertà, di fronte al Palazzo comunale, per i cui lavori, già finanziati, dobbiamo avviare la procedura per la gara d’appalto in base alla nuova normativa entrata in vigore con il primo di gennaio di quest’anno e l’ufficio tecnico ci sta già lavorando. Ci sono poi due progetti importanti per i quali abbiamo acquisito i fondi e che attendono il progetto esecutivo cui i tecnici stanno già lavorando – aggiunge Piersimoni – Parliamo di 700 mila euro per il primo stralcio della ristrutturazione delle mura di Marano e 900 mila euro per via delle Cupe che prevede la vasca di laminazione e il parcheggio al servizio del paese alto di Marano. Queste due ultime sono in progettazione, così come abbiamo i fondi per la ristrutturazione della parte storica-monumentale del cimitero". A queste opere va aggiunto il nuovo asilo nido in costruzione in via delle Conchiglie, dove già sono state realizzate le fondamenta con la posa della prima pietra.

Marcello Iezzi