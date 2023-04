Dal sindaco ai commercianti: "Servono anche eventi così"

"Per portare persone ad Ascoli abbiamo bisogno di eventi che attirino. Il doppio appuntamento del weekend è in grado di attrarre un pubblico vario, dai ragazzi fino alle famiglie, e da fuori regione. Già da ieri (giovedì ndr) abbiamo tutte le strutture ricettive piene fino a martedì, e molti vengono in città appositamente per questo evento". Risponde così il sindaco Marco Fioravanti a chi ha criticato le serate musicali in programma questo fine settimana in piazza del Popolo. "Dobbiamo lavorare in due direzioni – continua il primo cittadino ascolano –: sulla costruzione di un progetto culturale, e lo stiamo facendo, e su eventi più leggeri, ludici e commerciali come quelli di domani (oggi ndr) e domenica che attirano tante persone e danno, comunque, anche una spinta al commercio e alle attività alberghiere. Grazie anche a questi appuntamenti riusciamo ad avere la città piena già da aprile, e non come prima quando la stagione iniziava a giugno inoltrato. Un progetto di questo tipo lo difendo con orgoglio – conclude Fioravanti – e il tutto si svolgerà, naturalmente, nel rispetto delle regole, anche a livello acustico in quanto il Comune ha concesso solo una piccola proroga".

Fa eco al sindaco, l’assessore agli eventi Monia Vallesi. "Stiamo lavorando su questi eventi – dice – da più di un mese ed abbiamo organizzato tutto alla perfezione, dalla pulizia straordinaria in centro alla fine di ciascuna serata, alla proroga dell’orario di apertura dei bagni pubblici e al posizionamento di quelli chimici, fino alla presenza di un Piano di sicurezza con gli addetti della security. E poi, è bello essere venuti a conoscenza del fatto che i ristoranti sono tutti pieni, così come anche le strutture ricettive, con persone che arrivano da tutte le Marche e da fuori regione. Inoltre, se vogliamo fare di Ascoli una città universitaria c’è bisogno anche di eventi a misura di giovani. Sinceramente a preoccuparmi non sono le critiche, ma che questo fine settimana non faccia tempo brutto". Ed è quello che spera anche Primo Valenti, titolare del ristorante ‘Lorenz Cafè’ in piazza del Popolo e, viste le prenotazioni, molto entusiasta del doppio evento. "A noi commercianti questo genere di serate aiutano molto – dice Valenti –, e poi sono state organizzate anche bene richiamando persone di tutte le età. Ho prenotazioni impressionanti, ho detto di no, perché non ho più posti, a un centinaio di persone. Non vedo su cosa si possa polemizzare".

Lorenza Cappelli