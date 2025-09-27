Dal sindaco alla Cgil: "Questa è violenza"

"Schifato e indignato da tutto questo: stavolta si è davvero superato il limite. Un atto vile e codardo. Questa non è una ragazzata, questa è violenza. E non è assolutamente accettabile. Massima solidarietà alla ragazza coinvolta, da parte mia e di tutta la comunità ascolana". Con queste parole il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha commentato le scritte sessualmente esplicite, sessiste e minacciose comparse ieri sui muri di un istituto superiore ascolano. L’episodio ha colpito profondamente non solo la scuola ma l’intera città. Parole intrise di odio contro una studentessa, citata con nome e cognome, con insulti misogini e perfino un invito al suicidio: frasi che hanno scosso studenti, docenti e genitori, alimentando un clima di forte indignazione e preoccupazione. Non è la prima volta: già il 16 settembre e nei giorni successivi erano apparse scritte oscene con la stessa vernice rossa.

La Cgil di Ascoli ha subito preso posizione con dure parole. "Questo gesto va ben oltre l’atto di semplice vandalismo – ha dichiarato Maria Calvaresi, della segreteria confederale – è espressione violenta della cultura patriarcale e della cultura dello stupro ancora troppo radicata nella nostra società. Fanno male solo a leggerle e troppo spesso episodi simili vengono liquidati come "scherzi tra ragazzi", "burle" o "goliardate". No: questa è violenza, e va chiamata col suo nome". Calvaresi ha ricordato anche i dati: "Agli insulti misogini e razzisti si aggiunge un ignobile invito al suicidio. In Italia si suicidano ogni giorno 11 persone tra i 15 e i 29 anni, e nel 2025 si contano già 75 femminicidi, tra uccisioni e suicidi istigati. Non possiamo lasciare impuniti gesti come queste scritte, che condividono la stessa matrice della violenza di genere". Durissima anche la denuncia sul piano civico: "Sono scritte talmente vergognose che dovevano essere rimosse subito – ha aggiunto – e invece ci risultano ancora al loro posto".

A chiudere è stato Enzo Di Vita, segretario provinciale FLC Cgil: "Chiamiamo in causa il sindaco Fioravanti, le istituzioni e la direzione scolastica: è urgente assumersi la responsabilità dell’accaduto e mettere in campo azioni concrete per combattere la cultura patriarcale e il bullismo. La scuola deve essere luogo sicuro e di formazione per cittadine e cittadini".

Alle autorità competenti si chiede dunque di agire con rapidità per porre fine a questa situazione di pericolo per la ragazza, vittima assoluta di questa reiterata aggressione.

Peppe Ercoli