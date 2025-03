Dal sindaco Bochicchio a Trump, un pieno di risate a Castel di Lama

Musica, divertimento e premi alle maschere più belle. E’ stato un successo il Carnevale di Castel di Lama, che è andato in scena domenica pomeriggio. Ironia, riflessione, politica estera, torna il divertimento di sempre. Quest’anno la vittoria è andata al gruppo ‘Mereca Mereca’, secondo posto ‘Paese delle mera-viglie’ e infine al terzo posto si è piazzato ’Viaggi Marte … Sicuro’. E’ stato il presidente americano Trump il più bersagliato dal Carnevale lamense, ma non sono sfuggiti all’ironia né il sindaco lamense Mauro Bochicchio, né tantomeno quello ascolano Marco Fioravanti, soprattutto per la questione delle luminarie natalizie. La pioggia scrosciante della mattina non ha fermato il desiderio di divertimento. L’impegno dell’amministrazione comunale ormai da anni è quello di riportare i carri, desiderio che è stato premiato da chi domenica era in strada. Le manifestazioni dei carri riscuotono sempre grande successo, manifestazioni diffuse che vedono l’impegno di tutti. Nel pomeriggio, come da tradizione, l’allegro corteo è partito dal piazzale della stazione di Villa Sant’Antonio per percorrere la Salaria, via Scirola e convergere in piazza della Libertà, dove quest’anno gli organizzatori hanno appiccato il fuoco alla torre civica, un fuoco purificatore e intorno tutti a danzare. "Un altro anno – ha detto – Giuseppe Traini la tradizione del fuoco verrà ripetuta, sulle mura della torre, nei giorni che precedono la domenica verranno scritti post con tutto ciò che non va nella cittadina e poi durante la festa si appiccherà il fuoco, una catarsi, per liberarsi di tutto ciò che è negativo".

Sono stati tredici i gruppi coloratissimi che hanno sfilato, tanti figuranti e ritmo travolgente del-la musica. "Oggi pomeriggio è stata una grande giornata per Castel di Lama – ha dichiarato il sindaco, Mauro Bochicchio –, voglio ringraziare chi ha organizzato con impegno ed entusiasmo questa bellissima sfilata dedicata a tutti: bambini ed adulti, che oggi hanno deciso di passare qualche ora assieme a noi per festeggiare il Carnevale. Un grande grazie a tutta la squadra amministrativa guidata da Loredana Zappacosta, all’associazione il Miglio per aver curato in ogni dettaglio, al Circolo lamense per la grande collaborazione sul lato dei ‘Peccati di gola’ e naturalmente a Beppe Traini che si è nuovamente dimostrato un vulcano di idee.... ed il vulcano lo ha fatto davvero! Ringrazio per la partecipazione anche Monica Riva che ha ulteriormente impreziosito il nostro evento".

Maria Grazia Lappa