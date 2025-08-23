Dal sisma alla comicità. Filotei e lo spettacolo:: "Così racconto il dramma"

Uno show teatrale fra l’ironico e il comico, basato su un incubo che l’ha vista purtroppo protagonista la notte del terremoto del 2016 a Pescara del Tronto. Si tratta di ‘Nove ore sotto casa’, lo spettacolo che l’attrice arquatana Alexandra Filotei ha portato in scena in questi anni per esorcizzare il dramma del sisma, trasformandolo appunto in un’occasione per ripartire con il sorriso e guardare con fiducia al futuro.

"L’idea non è venuta in mente a me – ha raccontato al Carlino la stessa Alexandra, dopo essere stata protagonista due anni fa in una puntata di Italia’s Got Talent su Canale 5 -. Praticamente mi hanno convinto a farlo le facce di chi veniva a trovarmi in ospedale dove sono stata ricoverata un anno, o a casa durante la degenza durata un anno e mezzo. Ridevano per il modo con cui raccontavo loro quello che ho provato in quelle nove ore sepolta sotto le macerie di casa e le successive cure che talvolta hanno avuto davvero risvolti comici. Mi dicevano ‘vedrai che ci farai uno spettacolo’: Io pensavo che erano pazzi, ma avevano ragione loro. Poi ho pensato che sono fatta così, le cose le so raccontare solo a modo mio e nel farlo faccio ridere. Così ho voluto fare, anche perché la parte drammatica del terremoto la conosciamo tutti. Nello spettacolo racconto la mia paura, che mi volevo ammazzare, magari per un infarto o respirando il gas che si propagava sotto i nove metri di macerie che mi seppellivano e che mi impedivano di respirare bene e di parlare, visto che avevo la bocca piena di detriti".

Nel terremoto, Alexandra ha perso sua madre Ada e suo padre Marino. "Quell’estate ero tornata come sempre per la settimana di vacanze – ha proseguito l’attrice -. Quella notte è venuto giù tutto. Ero sepolta viva. Ricordo che mamma ci ha praticamente salutati intuendo che non ce l’avrebbe fatta. Sentivo le voci dei soccorritori, ma non riuscivo a rispondere a loro per cui pensavano che lì sotto fossero tutti morti o non c’era nessuno. Due volte sono andati oltre; una volta ho sentito che dicevano che più avanti c’era un padre con due bambini e che quindi era questa la priorità. Sono passate ore interminabili in cui alternavo lucidità a incoscienza. La mia fortuna è stata mio padre, ha emesso un urlo proprio mentre passavano di nuovo i pompieri che quella volta l’hanno sentito. Un urlo che mi ha salvato la vita. Mi hanno tirata fuori e in elicottero mi hanno portato all’ospedale di Ancona – ha concluso Alexandra -. Mio padre l’hanno poi portato a Perugia dove pochi giorni dopo però è morto".

Con il suo spettacolo, Alexandra vuole convincere le persone a tirare fuori tutta la forza che hanno dentro, anche nelle piccole cose della vita di tutti i giorni. Il suo è un messaggio di speranza.

Matteo Porfiri