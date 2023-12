Dal sociale a cultura e divertimento. Ecco il Natale ad Appignano

Ricco il calendario di iniziative organizzato dal comune di Appignano del Tronto che sarà protagonista di eventi artistici, culturali e di volontariato dedicati alla cittadinanza coinvolgendo in tutte le fasce di età. Il primo evento avrà luogo domani 6 dicembre, alle 10.30, nella palestra comunale, si tratta di un’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Rise Against Hunger Italia. L’evento consisterà nel confezionamento di kit alimentari in favore della popolazione Ucraina colpita dalla guerra ormai da due anni. L’8 dicembre, alle 11, nella chiesa di San Giovanni Battista, avrà luogo la festa in onore di Santa Cecilia, organizzata dal Corpo bandistico Si terrà l’animazione della Messa con esibizione finale. Il 10 dicembre, nel teatro S.A.L.E, alle 18, si terrà lo spettacolo ‘La Parata’, a cura di La Casa di Asterione, e con protagonisti i giovani attori del corso di teatro per ragazzi di Appignano. Il 16 dicembre saranno protagonisti i bambini, con lo spettacolo di Natale del coro "hAPPI kids", con la partecipazione del mago Manuel. L’evento è a cura della parrocchia di San Giovanni Battista, si svolgerà alle 21, neteatro S.A.L.E. Il 17 dicembre, alle 16.30, sempre nel teatro, ci sarà la lettura animata ed il laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni, ‘Aspettando Natale’ a cura della Compagnia Teatrale 7-8 chili. Il 22 dicembre, alle 21, nel teatro ci sarà il concerto di Natale dell’Ensemble Chitarristico Piceno. Il 30 dicembre, a partire dalle 17, avrà luogo la Veglia Funebre che si svolgerà nel Centro Storico del paese. Il 31 dicembre si svolgerà la Processione dell’Anno Vecchio, a partire dalle 18. Il 6 gennaio ci sarà l’evento "Bef...una befana per te!". Alle 15 avrà luogo la tombola con i bambini e famiglie. A seguire ci sarà l’esibizione di Natale del coro Happy kids e la premiazione del "concorso dei Presepi". Alle 17.30 avrà luogo la messa. L’Eco passeggiata della Befana fra i Calanchi Grigio Azzurri si svolgerà il 7 gennaio. Il 13 gennaio, alle 21.15 nel teatro, ci sarà lo spettacolo teatrale ’Casa Anton’, a cura di G.Ad’A.

m.g.l.