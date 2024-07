Dal teatro allo sport, è un luglio ricco di appuntamenti

Pronto il calendario per gli eventi estivi a Castel di Lama. Per quanto riguarda il mese di luglio sabato, alle 21.15, nel piazzale antistante il palazzo comunale, ‘proseguirà la rassegna teatrale con lo spettacolo: ‘Li Nnummera a lu contrarie’ di Giorgio Olori, si esibirà la compagnia ‘Ridi teatro’ di Venarotta. Nello stesso giorno si terrà anche il 25° Trofeo Città di Castel di Lama a cura della A.S.D. bocciofila ‘La Sportiva’. L’appuntamento è alla Bocciofila, in piazza della Libertà, dalle 14. L’8 luglio parte l’appuntamento con la rassegna cinematografica ‘Cinema in Villa’, che per l’occasione proietterà, alle 21.15, nel parco giochi di via Boito, a Villa Sant’Antonio, il film ‘I Tanembaum’. Il 9 luglio appuntamento con ‘Marameo Colline a Vapore’, teatro per bambini e ragazzi. Per finire la 4 giorni di Beer Rock in piazza della Libertà.