Dal Tronto al Tesino, scarsa manutenzione

I corsi d’acqua del Piceno hanno bisogno di un’importante manutenzione. Nonostante le scarsità delle piogge, gli alvei del fiume Tronto, dei torrenti Tesino e Menocchia sono invasi dalla vegetazione e questo rende meno sicuro il territorio. A coordinare il tutto è il Genio Civile di Ancona, diretto dall’architetto Nardo Goffi e per quanto riguarda i presidi di Ascoli, Fermo e Macerata, tutto dipende dall’ingegner Vincenzo Marzialetti, con sede a Macerata, da dove vengono ’governati’ i territori del sud delle Marche. Cercando di capire come pensa l’autorità competente di risolvere i problemi legati ai principali corsi d’acqua del Piceno, è emersa in modo palese la difficoltà degli uffici provinciali del Genio Civile di Ascoli poter operare con una certa programmazione.

Il dirigente del presidio territoriale di Ascoli, architetto Stefano Babini, andato in pensione, non è stato rimpiazzato, l’architetto Emidio Cinesi, posizione organizzativa, anche lui in pensione, non è stato sostituito, mentre la seconda figura organizzativa, che era rimasta ad Ascoli, è stata trasferita a Fermo. Delle quattro posizioni organizzative disponibili, 3 sono a Macerata e una a Fermo, zero ad Ascoli. Vi è anche una lettera di sollecito a rimpiazzare le figure mancanti ma, al momento ancora nessuna risposta. Intanto la foce del torrente Tesino assomiglia più a una savana che a un corso d’acqua.

La cosa singolare è che la sponda sud, adesso è stata sistemata dal Comune, su richiesta della Regione, mentre la sponda nord è rimasta invasa dalla vegetazione. Al di la dell’aspetto estetico, tra poco sarà Pasqua e arrivano i primi turisti, v’è da evidenziare che non è stata ancora trovata una soluzione per rimuovere l‘enorme barra di ghiaia che da anni ostacola il deflusso del torrente.

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione con l’architetto Nardo Goffi che, tramite la sua segreteria, ci ha invitati a rivolgerci all’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi al quale abbiamo chiesto quali sono gli investimenti del Genio Civile nel Piceno e quando saranno rimpiazzati il dirigente e le due figure organizzative negli uffici di Ascoli. L’assessore ci ha comunicato che per la manutenzione idraulica e il completamento dell’argine destro del fiume Tronto, dal ponte ferroviario in zona Marino alla briglia del Consorzio di Bonifica, è stato stanziato un milione di euro, lavori realizzabili entro il 2025. Per l’intervento di sistemazione idraulica del torrente Tesino nel tratto compreso fra la foce e il ponte sulla SP 43, nel comune di Offida, sono in arrivo 4 milioni di euro, lavori da realizzare entro il 2024. Per il personale, evidentemente, il compito è di altri.

Marcello Iezzi