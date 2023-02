Dal veglione alle serate in piazza Sarà un Carnevale tutto da ballare

Dal veglione al Circolo cittadino alle feste in piazza del Popolo, l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, dopo tre anni di stop forzato imposto dalla pandemia, sta organizzando una settimana carnascialesca ricchissima di eventi e all’insegna del divertimento. Lo scopo del presidente Marco Olori e del direttivo è rafforzare anche l’aspetto del coinvolgimento degli ascolani e dei visitatori nella fascia serale, incrementando le feste danzanti. Un segnale chiaro, dunque, per stimolare una partecipazione da record. In tal senso, la grande novità del veglione, in abito scuro o in maschera a tema libero, organizzato nei locali del Circolo cittadino, per la serata del sabato di Carnevale, il 18 febbraio, ha subito raccolto tantissime adesioni arrivando al ‘sold out’ in pochissimi giorni per quello che riguarda l’ingresso per le 20 inclusivo di cena oltre al ballo. Rimane, però, a fronte delle tantissime richieste che continuano a pervenire, la possibilità di poter partecipare a questo nuovo appuntamento carnascialesco, con l’ingresso a 20 euro, dalle 22 per il ballo, con dj set, per il quale ci sono ancora posti disponibili (per info: Davide 340.0035334, Luigia 349.8742456, Lucio 331.4324389, Valentino 328.8457635). E ancora, sempre restando agli appuntamenti danzanti, è confermato l’evento con dj set in piazza del Popolo per la domenica di Carnevale (19 febbraio), dalle 20.30, a cura della società Event che si occupa di intrattenimento e che garantirà per tutto il periodo carnascialesco, dal giovedì grasso al martedì grasso, la presenza di un palco carrato innovativo – che sarà disposto davanti a palazzo dei Capitani – completamente attrezzato con impianto audio, luci e maxi-schermo.

Ma anche per questo ritorno del Carnevale non mancherà quello che è diventato l’appuntamento fisso con la musica e il divertimento in piazza del Popolo: la serata danzante del martedì grasso subito dopo l’annuncio delle nomination, con i coinvolgenti ‘Doctor Vintage’ che proporranno un nuovo show completamente diverso rispetto a quello del 2020. Il pomeriggio del giovedì grasso, invece, il salotto cittadino è tutto per i bambini grazie alla presenza del gruppo ‘Vhs, Disney rock band’.

Lorenza Cappelli