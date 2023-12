Dalla Canalibus:: "Il bus era nuovo, ora silenzio per le vittime"

Una giornata carica di tensione, ma il lavoro deve andare avanti nell’agenzia di viaggi Boomerang – Canalibus di Monteprandone. Nell’ufficio c’è la signora Maria Lucia Canali, sorella di Cesarino insieme alla figlia. "È da questa mattina che ricevo telefonate da giornalisti e televisioni, ma cercate di capire quale può essere il nostro morale in questo momento. Abbiamo passato una notte insonne – ci dice subito la titolare dell’agenzia – Inutile che mi chiedete dell’autista che sta a casa con la sua famiglia". Massimo Mariotti, 51 anni di Monteprandone probabilmente è in malattia perché nell’incidente qualche contusione l’ha subita. "E’ stato bravissimo. Non so come abbia fatto ad aprire la porta posteriore del pullman che a seguito della frenata e della sterzata per evitare l’ambulanza, era finito addosso alla parete della galleria. Grazie a questa manovra pian piano tutti i bambini e gli adulti sono stati fatti scendere mantenendo una certa tranquillità". A proposito di autista di esperienza, Maria Lucia ha aggiunto: "Mi sono recata sul posto e Massimo mi ha detto che quando si è accorto che l’ambulanza gli arrivava addosso ha lampeggiato, ha suonato, si è stretto tutto a destra, ma poi è successo quello che abbiamo visto". Il pullman guidato da Massimo, che è andato completamente distrutto dal fuoco, aveva un mese di vita. Cesarino Canali nei ha comprati sei nuovi proprio di recente. "Noi abbiamo sempre avuto la politica di comprare pullman nuovi e sono quasi un regalo agli autisti. Tutti ci tengono a guidare un mezzo sicuro e bello. Era un Setra tecnologicamente avanzato". Poi la signora Maria Lucia fa una riflessione, prima di salutarci: "Meno male che i bambini stanno bene, che il nostro autista sta bene, abbiamo ricevuto telefonate di solidarietà da tutti. Ora rispetto e silenzio per le persone morte".

Marcello Iezzi