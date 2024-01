Dalla Cantalamessa a Borgo Solestà. Scuolabus gratuito per gli studenti

Nell’ambito del programma di ristrutturazione e adeguamento della rete edilizia scolastica, il Comune e il Consiglio d’istituto dell’Isc ‘Borgo Solestà-Cantalamessa’ hanno individuato le migliori modalità organizzative per affrontare il trasferimento degli alunni della scuola media Cantalamessa, nel plesso della media Ceci in via San Serafino da Montegranaro a Borgo Solestà. "Allo scopo di attenuare il disagio che potrebbe conseguire per l’attività scolastica e per le famiglie dei giovani studenti – fa sapere l’Arengo -, si è proceduto a una rivisitazione del servizio del trasporto scolastico che l’amministrazione comunale intende, in via straordinaria, garantire gratuitamente a tutti i ragazzi interessati". Dopo il trasferimento degli alunni, che avverrà all’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, nel plesso Cantalamessa sarà allestito il cantiere e saranno avviati i lavori di adeguamento sismico che avranno, presumibilmente, la durata massima di due anni. Gli alunni interessati dal trasferimento sono circa 140 per un totale di 7 classi. Si è concordato con la ditta che gestisce il servizio di trasporto, Fratarcangeli, di stabilire il punto di raccolta degli studenti all’ex caserma Vellei, nel piazzale antistante la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo.

Per una migliore organizzazione, anche in relazione ai diversi orari di uscita dei corsi della scuola Cantalamessa, verranno attivati due pulmini aggiuntivi rispetto a quelli già funzionanti, che effettueranno il tragitto in due corse, sia all’andata che al ritorno. Gli orari ipotizzati per l’andata sono: 7.45 prima corsa, 8.05 seconda corsa.

Le famiglie interessate al trasporto dovranno fare domanda dal 5 al 30 giugno, per dare modo agli uffici preposti di organizzare al meglio il servizio. Sulla base dei criteri che saranno individuati dalla scuola, gli studenti saranno suddivisi tra le diverse corse e inseriti negli scuolabus di riferimento, affinché il servizio possa essere garantito a tutti quelli che lo richiedono. Per quanto riguarda l’educazione motoria, la palestra presente nel plesso Ceci non è sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività anche agli studenti della Cantalamessa. Verrà, pertanto, reso disponibile il palazzetto dello sport di Monterocco, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, secondo la programmazione che la scuola predisporrà. A tale scopo, sarà garantito il trasporto, di studenti e docenti dalla scuola al palazzetto e ritorno.

