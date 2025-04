Dalla chiesa di Spelonga al museo, riaprono i luoghi feriti dal terremoto

La chiesa di Sant’Agata a Spelonga e il museo diocesano di Montedinove. Sono questi i due luoghi che verranno riaperti oggi dalla diocesi ascolana. Si inizia alle 16, quando sarà restituita al culto la chiesa parrocchiale di Sant’Agata nel territorio di Arquata, struttura inagibile dal sisma del 2016 e successivamente restaurata con i fondi dell’8x1000 della presidenza del Consiglio dei ministri. È stato elaborato un progetto di consolidamento e miglioramento sismico che ha riguardato l’intero immobile con interventi particolari realizzati per la facciata e il campanile. Anche diversi elementi interni e pregevoli affreschi sono stati con l’occasione recuperati. Si proseguirà alle 19 con l’inaugurazione presso l’Oratorio del Rosario in piazza del Duca del Museo di Arte Sacra di Montedinove. "Questa rappresenta una vera e propria rinascita per il nostro territorio – spiega Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini –. Dopo il crollo della Chiesa di Santa Chiara, avvenuto nell’agosto 2024, che ospitava anche il Museo Sistino, siamo riusciti a trovare in tempi rapidi una nuova sede per accogliere e valorizzare le opere. L’Oratorio del Rosario è un luogo prezioso, carico di significato, che diventerà la nuova casa dei tesori di Montedinove insieme a nuove acquisizioni. Vi invitiamo tutti a venire a scoprirlo". Sarà presente anche il vescovo Gianpiero Palmieri, oltre al sindaco Antonio Del Duca e alla stessa direttrice dei musei Paola Di Girolami.