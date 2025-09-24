Dalla cocaina alle polidipendenze: "È cambiato il volto del disagio"

La cooperativa Ama-Aquilone presenta il bilancio sociale 2024 e snocciola cifre e dati. "Abbiamo voluto leggere in profondità i dati degli ultimi dieci anni non per contare gli ospiti, ma per capire meglio chi sono le persone che varcano le nostre porte – afferma Mariapaola Modestini, presidente della cooperativa –. Le trasformazioni sociali, le nuove dipendenze, la crescente complessità dei bisogni ci chiedono di rimetterci in discussione". La fotografia restituisce, che nel 2024, l’84% degli ospiti è di sesso maschile, contro il 72% del 2015. L’età media è salita da 35 a 40 anni. La fragilità tende quindi a cronicizzarsi e a manifestarsi più tardi nella vita. Gli ospiti provenienti dalla Regione rappresentano il 48% nel 2024. Cresce la quota di celibi/nubili (dal 62% al 72%), mentre resta relativamente stabile il sostegno della famiglia d’origine (80% nel 2024). Il 63% degli ospiti ha al massimo la licenza media e l’88% è disoccupato, dati che confermano la necessità di percorsi personalizzati di reinserimento socio-lavorativo. Uno dei dati più significativi riguarda la trasformazione nelle sostanze d’abuso: nel 2015, il 73% degli ospiti faceva uso primario di eroina; nel 2024, il primato è della cocaina (43%): che evidenzia un significativo ampliamento dello spettro delle sostanze consumate, dato che, soltanto un anno prima, nel 2015, la sostanza principale rappresentava il 73% della casistica. Il 79% degli ospiti nel 2024 fa uso combinato di più sostanze, contro il 45% di dieci anni fa. È in aumento la percentuale di ospiti in trattamento farmacologico psichiatrico (dal 58% al 64%), spesso affiancato all’intervento educativo e terapeutico. Cala invece l’uso di farmaci sostitutivi (dal 69% al 50%). "Le diagnosi duali – aggiunge la presidente – sono ormai la norma. Il confine tra dipendenza e disturbo psichico è sempre più labile, ed è nostro compito prenderci cura di entrambe le dimensioni, in modo integrato e non giudicante". Nel 2024, per la prima volta, il numero di ospiti che conclude positivamente il programma (51%) supera quello di chi lo abbandona (drop-out). Una svolta significativa, a testimonianza della maggiore efficacia dei percorsi personalizzati e del lavoro di équipe multidisciplinari. L’analisi degli esiti rivela alcune correlazioni rilevanti: i polidipendenti hanno un tasso di abbandono doppio rispetto ai monodipendenti. I giovani (18-24 anni) completano meno frequentemente il percorso, segno di una maggiore instabilità, gli over 55, pur rappresentando una minoranza, mostrano un’ottima aderenza al programma".

Maria Grazia Lappa