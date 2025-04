Dalla Colazione di Pasqua alla Scuccetta da Migliori: gusto e divertimento

Le previsioni meteo promettono bene e anche l’edizione speciale del ‘Mercatino dell’Antiquariato – Speciale Pasqua 2025’ potrà accogliere i turisti e gli appassionati che visiteranno la città di Ascoli in questo fine settimana. Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutta Italia, pronti a incantare i visitatori con rarità, oggetti d’altri tempi, collezionismo, vintage e tante curiosità. Come da tradizione, questa mattina dalle 9 alle 11 presso i Giardini del Palazzo Comunale in Piazza Arringo, torna anche la tipica ‘Colazione di Pasqua’ marchigiana. Una tavola imbandita con i sapori autentici delle festività: pizza di formaggio, piconi, salame, frittata con le erbette, uova sode e tanto altro. L’evento, aperto a cittadini e turisti, ripropone l’atmosfera conviviale delle celebrazioni pasquali di una volta, ispirandosi a ricettari storici e alla memoria orale del territorio. I prodotti sono offerti da Gruppo Gabrielli S.p.A., con accompagnamento musicale del gruppo di musica popolare ‘Trallallero’. Tra gli eventi collaterali torna anche ’Ti racconto Ascoli’, il ciclo di visite guidate alla scoperta della città durante le domeniche del mercatino. Domani alle 15.30 da Piazza Arringo, si partirà per la passeggiata ’Ascoli e la sua pietra’, in compagnia delle guide dell’Associazione Marche V Regio, per un viaggio tra piazze, palazzi e chiese. Prenotazione obbligatoria al 347 6590764 | scopriascoli@gmail.com Contributo: 15 – Gratis per bambini fino a 12 anni. La giornata di domani ‘Pasquetta’ sarà come sempre animata poi dal ‘Campionato Mondiale di Scuccetta’ giunto alla 35ª edizione. Prima sfida alle 10 davanti alla Gastronomia Migliori di Piazza Arringo, con l’infaticabile Zè Migliori che metterà a disposizione ben 1.080 uova lesse che, come tradizione vuole, dovranno essere battute una contro l’altra e la prima che si rompe decreterà il vincitore della sfida. "Siamo pronti – ha dichiarato Zè – anzi, quest’anno siamo finiti anche in un articolo su un famoso sito internet dedicato al turismo di Pasqua. Una gran bella soddisfazione". Il ricavato del ‘mondiale di Scuccetta’ verrà poi interamente donato alla sezione ascolana dell’Aism.

Valerio Rosa