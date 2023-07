Dalla cucina a Brumotti Ultimo giorno con Coldiretti

Oggi cala il sipario sul villaggio Coldiretti di San Benedetto tra polemiche politiche, proteste sui social, disagi per la viabilità che vanno avanti da una settimana. Non tutto, però, può essere visto in modo negativo ogni volta che in città arriva una manifestazione nuova, soprattutto se di questo livello. Un’organizzazione che raccoglie 1,6 milioni di agricoltori e ha la maggioranza assoluta delle imprese che operano nell’agricoltura italiana, con circa il 70% degli iscritti alle camere di commercio. Aver avuto l’iniziativa a San Benedetto, dove in questi giorni si sono alternati personaggi del mondo politico nazionale e regionale, dove sono arrivate le telecamere di tutti i Tg nazionali, dove sono arrivate decine di pullman carichi di persone da ogni regione d’Italia, che sulla Riviera hanno dormito e mangiato, non può essere vista e giudicata solo con parole negative. E’ vero che la viabilità è stata a tratti paralizzata, è vero che il mercato infrasettimanale ha subito variazioni, è vero che il periodo è sbagliato, ma è altrettanto vero che il Villaggio Coldiretti ha portato anche altro, in primo luogo la grande visibilità per San Benedetto e il suo territorio. Farne una questione politica non fa bene a nessuno. Veniamo alle iniziative di ieri.

Dalle 9 sulla prima spiaggia libera si è tenuta "Tintarella day", con gli agricoltori che sono andati in "soccorso" ai turisti in piaggia distribuendo la frutta che aiuta a combattere l’afa e favorisce in modo naturale l’abbronzatura. Ieri pomeriggio sono stati consegnati i premi "Oscar Green 2023", con buoni risultati per il territorio ascolano e fermano. Per la categoria "Fare filiera" è stato premiato Mirco Petracci della pizzeria La Scaletta di Ascoli; per la categoria "Custodi d’Italia" il premio è andato a Biagio Camacci di Arquata del Tronto , mentre per la categoria "Impresa digitale" ha ritirato il premio Claudio Iommetti della Tenuta della Marca di Campofilone.

Oggi il programma prevede: dalle 17 alle 18 Spazio incontri: Il ruolo della pesca artigianale nella gestione delle risorse ittiche: un dialogo partecipativo; dalle 17 alle 20,45 scuola di cucina di Terranostra; nell’area palco alle 17,30 arriverà la Fanfara dei Carabinieri, poi assaggi organolettici degli oli; il seminario sulle opportunità offerte dal fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; 19 - 19.30 nel Giardino Nuttate de luna esibizione bike free style con Vittorio Brumotti.

Marcello Iezzi