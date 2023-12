Dalla danza alla lettura: il Natale a Monsampolo

Taglio del nastro al programma degli eventi natalizi, nell’ambito del cartellone ’Natale con i fiocchi’, organizzato dal comune di Monsampolo in collaborazione con le associazioni cittadine. Fino al 15 gennaio, data in cui sono previsti i festeggiamenti in onore di San Mauro Abate. E’ successo con ’accendiamo il Natale’, l’evento organizzato in collaborazione con l’acams. "Grazie a l’Acams e a tutte le associazioni cittadine per l’impegno profuso e a tutte le famiglie e i bambini che hanno partecipato a questo bellissimo evento – ha detto il sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi – "vi invito a visitare il sito istituzionale dove troverete il programma completo". La serie di eventi è proseguita ieri con la raccolta di fondi Telethon, che si rinnoverà anche oggi e il 16 e 17, sempre in piazza Marconi dalle ore 15.

Mercoledì 13 dicembre sarà la volta di ’Bocciando si impara’, al Bocciodromo, dalle ore 9.30 e dei Laboratori di lettura, presso CartolibrElia dalle ore 17. Domenica 17 il Palazzetto ospiterà Saggio Natale di Stelle.

Stefania Mezzina