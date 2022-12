Dalla famiglia agli Ultras 1898: "Gesto di cuore"

La felicità degli Ultras 1898 e di tutti i tifosi bianconeri, ieri mattina all’inaugurazione della panchina dedicata a Costantino Rozzi, era dipinta sul volto di Alfredo Pizi e Ivan Pistolesi che tre anni fa iniziarono a progettare questa idea della statua in onore di ‘Re Costantino’. "Abbiamo avuto quest’idea nel giorno del 25° anniversario della scomparsa di Rozzi, parlando con la famiglia. Oggi il sogno finalmente è diventato realtà – hanno detto gli Ultras bianconeri – Siamo felici e anche molto emozionati perché già vediamo i nonni e i genitori portare qui nipoti e figli, sedersi sulla panchina e iniziare a raccontare le imprese dell’Ascoli di Costantino Rozzi, imprese che ci hanno fatto diventare la ‘Regina delle Marche’ facendo conoscere questa città anche oltre i confini nazionali. Grazie di tutto Costantino, Presidente per Sempre". Emozionata la figlia del Presidentissimo, Antonella Rozzi: "E’ un momento bellissimo per tutta la nostra famiglia – ha confessato – Ringrazio la tifoseria che ha avuto l’idea di realizzare la statua a mio padre. Per la nostra famiglia è un onore. Ringrazio il maestro Cordivani. Siamo andati molte volte da lui a portare i vestiti di papà e le sue fotografie per avere un’esatta rappresentazione, come il fisico, l’altezza, il sorriso e i capelli. È stato bellissimo seguire i lavori insieme a lui. Grazie all’amministrazione comunale che ha messo a disposizione uno spazio pubblico, dove rimarrà per sempre. Qui, tutti potranno sedersi, fare una foto con lui ed abbracciarlo. Mio padre amava avere un contatto con le persone, con gli ascolani. Con il cuore non li ha mai abbandonati".

Soddisfatto ed emozionato anche l’imprenditore Battista Faraotti che ha finanziato l’opera: "Rozzi ha regalato a tutti noi, dei momenti splendidi ed irripetibili – ha dichiarato Faraotti – grazie al suo carisma e alla sua passione. Imitare il presidente per chiunque verrà sarà difficilissimo se non impossibile. A me ha portato fortuna l’incontro con lui. Un grande lavoratore, che se ne è andato via troppo presto. Avrebbe sicuramente fatto tante altre cose importanti per la città e per gli ascolani. Aver collaborato alla realizzazione della statua è stato un grande piacere per me e per la mia famiglia". Emozionata anche la nipote nipote, Maria Giulia Valentini: "Mi aspettavo tante persone, ma non credevo così numerose. Ringrazio Ivan Pistolesi del gruppo Shangai, artefice del progetto. Grazie a Giuseppe Cordivani, che si è messo a disposizione in tutto e per tutto. Le visite da lui sono state bellissime, ce le ricorderemo per sempre. Un grazie a Battista Faraotti che ha finanziato l’opera, rendendo il lavoro molto più semplice e ricordando quanto mio nonno sia stato importante per Ascoli. Un’opera del genere, una statua di un presidente di calcio, credo che in Italia non ce l’abbia nessuno. Grazie infine all’amministrazione comunale, per aver fatto posizionare l’opera in un punto così in vista della città".

Valerio Rosa