"Dalla Fortezza Pia al ponte Cambiamo volto alla città"

La giunta di Ascoli rilancia con 150 interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Ben 95 saranno quelli relativi all’attuale anno solare. Lo schema programmatico che dovrà essere approvato in consiglio comunale vede un importo di 203.480.190,27 euro per il 2023. Somma che arriverà a 230.268.313,36 euro nel biennio successivo. "È un piano opere pubbliche cospicuo e ambizioso – commenta il sindaco Marco Fioravanti –, che andrà ulteriormente a migliorare e dare un nuovo volto alla nostra fantastica città. I lavori spazieranno su più settori. Da quelli infrastrutturali e di trasporto agli interventi su beni culturali, passando per le opere scolastiche, abitative, sociali, sportive, ambientali e per il tempo libero". Tra gli interventi più importanti rientra quello della Fortezza Pia dove si procederà in quattro fasi: riqualificazione; restauro delle mura urbiche; tratto nord della passeggiata archeologica lungo le mura urbiche; tratto sud della stessa. A ciò andranno ad aggiungersi l’area urbana ex caserma Vellei, la realizzazione del ‘villaggio diversamente’ al villaggio del fanciullo, la ristrutturazione della palazzina ex Sauc, il collegamento ciclabile via Tevere-Monticelli, la realizzazione del ponte sul fiume Tronto, gli interventi di adeguamento sismico presso gli istituti scolastici cittadini, gli interventi previsti con i finanziamenti Pinqua e altro ancora, come la realizzazione di un’area camper, la realizzazione di cicloparcheggi e aree di sosta attrezzate, interventi presso la sede dell’università in Lungo Castellano. Sarà riposta una particolare attenzione sia nei confronti dei quartieri che delle frazioni.

"Dai 2,7 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di strade spazi urbani alla riqualificazione dell’area Shangai, passando per i tanti interventi previsti in tutte le frazioni cittadine – aggiunge Marco Cardinelli, assessore ai lavori pubblici –. Ci sarà la realizzazione di aree di parcheggio in località Poggio di Bretta, la realizzazione di un centro giochi e un parco pubblico a Venagrande, gli interventi stradali a Mozzano, la valorizzazione della necropoli longobarda a Castel Trosino, la riqualificazione di percorsi, spazi pubblici e del campo sportivo a Piagge e tanto altro ancora". Saranno ricompresi tra gli interventi previsti anche la ricostruzione della curva sud, l’intervento di recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno e la riqualificazione multifunzionale di piazza San Tommaso.

Massimiliano Mariotti