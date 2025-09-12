Dalla Incontrada alla De Laurentis. A teatro torna la stagione di prosa

Il Caffè Meletti ha ospitato la presentazione del cartellone della Stagione di Prosa del Teatro Ventidio Basso. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Donatella Ferretti, il presidente dell’Amat Piero Celani e Carlotta Tringali dello staff comunicazione. "Un cartellone di grande qualità – ha ammesso il sindaco Fioravanti – in un teatro sempre pieno di appuntamenti e in cui si fa fatica a trovare giornate libere. Insieme all’Amat siamo riusciti a costruire una programmazione compatibile alle esigenze dei cittadini non solo ascolani. Un cartellone pensato per soddisfare tutte le esigenze e per questo invitiamo gli appassionati ad abbonarsi". L’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti ha sottolineato il rapporto con le scuole e gli studenti: "Un cartellone attento ai ragazzi, tanto che il coinvolgimento delle scuole è aumentato e sono raddoppiati gli appuntamenti con i ragazzi". Soddisfatto anche il presidente Celani: "È stato un continuo crescendo e quest’anno il cartellone è davvero di qualità". Infine Carlotta Tringali ha presentato gli otto appuntamenti. "Si inizierà il 29 e 30 novembre con Otello, tra le produzioni di maggiore successo del Balletto di Roma, poi si proseguirà con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con ‘Indovina chi viene a cena’ ispirato al film di grande successo del 1967 con Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Il nuovo anno si aprirà con il romanzo di Camilleri ‘Il birraio di Preston’, poi toccherà a Vanessa Incontrada con ‘Ti sposo ma non troppo’. A marzo ci sarà la commedia ‘Le Fuggitive’ con Paola Quattrini e Gaia De Laurentis e la regia di Stefano Artissunch e poi Gabriele Lavia con ‘Il lungo viaggio verso la notte’. Ad aprile sarà la volta di ‘Sabato, Domenica e Lunedì’ di Eduardo De Filippo con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma e chiusura con il Musical ‘Grease’ della Compagnia della Rancia. Fuori abbonamento il 16 gennaio ci sarà la ‘Carmen’ con il Balletto di Milano e poi cinque spettacoli con il Teatro per Ragazzi: il 23 novembre ‘Robin Hood’ del Teatro Giovani, Teatro Pirata e Armamaxa Teatro; l’8 dicembre con ‘La bottega dei giocattoli’ di Crest, il 25 gennaio con ‘Cenerentola’ di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, il 21 febbraio con ‘PerAria’ di Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi e il 14 marzo con ‘Controvento’ di Michele Cafaggi per Studio Ta-Daa!. Dal 13 ottobre – ha concluso la Tringali – sarà possibile confermare i vecchi abbonamenti mentre dal 29 si potranno sottoscrivere quelli nuovi".

Valerio Rosa