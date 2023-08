"Dalla mannaia ai turisti aggrediti, serve una doppia volante in città"

Due voltanti della polizia in servizio h 24, notte e giorno, sono indispensabili sulla Riviera delle Palme per garantire una maggiore sicurezza a residenti e turisti, ma soprattutto è ormai indispensabile realizzare un nuovo commissariato con il relativo potenziamento del personale. E’ verso questa direzione che preme il Siulp, sindacato di polizia di Ascoli. "I recenti fatti di cronaca avvenuti in riviera, tra i quali l’aggressione ad un operatore delle volanti ad opera di un cittadino extra comunitario che nella circostanza veniva bloccato mentre impugnava una mannaia nel tentativo di vendicarsi del suo ’contendente’, nonché l’azione violenta subita da due turisti la notte di venerdì, aggrediti in pieno centro per futili motivi da un gruppo di giovani poi tempestivamente identificati dai poliziotti delle volanti del locale Commissariato (fortunatamente quella notte erano presenti due equipaggi), sono il segnale inequivocabile che la presenza della doppia volante al commissariato di San Benedetto non è più rinviabile e non può essere assolutamente una questione legata né alla casualità né all’estemporaneità – così in una nota il segretario generale provinciale del Siulp di Ascoli, Benedetto Fanesi –. Lo ripetiamo da tempo come un mantra, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui necessita la città di San Benedetto, una località in continua espansione demografica ed economica, vanno inevitabilmente contrastate con la presenza stabile di due equipaggi della polizia di Stato preposti al pronto intervento, che rappresenta il primo anello dell’apparato di prevenzione generale e sicurezza pubblica, a salvaguardia dell’incolumità dei poliziotti, di una maggiore efficienza ed efficacia operativa e al fine di garantire più sicurezza sulle strade a favore della comunità".

Per arrivare a questo va realizzato il nuovo commissariato elevandolo a livello dirigenziale, in modo da ottenere un potenziamento dell’organico di circa 30 operatori in più. "Sarà intenzione di quest’Organizzazione Sindacale Provinciale – aggiunge Fanesi – affrontare l’argomento con i massimi organi provinciali di pubblica sicurezza, il Prefetto e il nuovo Questore di Ascoli Piceno. Come Siulp riteniamo che la sicurezza rappresenti senza dubbio un volano del turismo e un valore imprescindibile per assicurare un elevato standard della qualità della vita e della vivibilità dei nostri territori".

Marcello Iezzi