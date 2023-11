’Dalla Marina al Borgo di Marano’, l’iter prosegue

Ora il finanziamento del Gal Piceno è ufficiale e l’Ufficio Tecnico del comune di Cupra, è al lavoro per completare il percorso panoramico, pedonale, "Dalla Marina al Borgo di Marano". Il tracciato è stato realizzato con il primo finanziamento, 125 mila euro, e adesso si sta per arrivare alle batture conclusive con il secondo finanziamento necessario al completamento del progetto, che prevede l’impianto di illuminazione, la posa dello stabilizzato lungo il percorso, la realizzazione di un cancello nella parte superiore con una scaletta di collegamento tra la fine del percorso e la piazzetta del Castello. Costo previsto di questo secondo intervento, 136.800 euro circa di cui l’80% finanziato dal Gal Piceno nell’ambito dei finanziamenti del PIL "Borghi ospitali dal mare alla collina" e per la restante somma da fondi del bilancio comunale. Secondo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), architetto Luca Vagnoni, i lavori dovrebbero essere completati per la fine dell’anno, poiché è in corso l’istruttoria per l’affidamento dei lavori. Si tratta di un percorso nella natura e nella storia di Cupra