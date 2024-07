Dalla movida molesta agli atti vandalici, le proteste dei residenti

E’ stata una notte complicata sulla Riviera delle Palme e nell’entroterra quella fra sabato e domenica, con schiamazzi, incidenti e atti vandalici. Numerose telefonate ai centralini delle forze dell’ordine per la musica troppo alta che proveniva dalla zona centrale della città e dal lungomare. Più di una segnalazione è arrivata da piazza Giorgini di San Benedetto, dove la musica alta e il volume dei vocalist hanno disturbato il sonno dei residenti e dei clienti di un noto hotel. Segnalazioni sono poi arrivate dai residenti di via Monte San Michele per la musica che arrivava da uno chalet all’inizio del lungomare. Richieste di intervento per la musica troppo alta, dopo l’una di notte, sono arrivate anche da Monteprandone, dov’era in corso la sagra del luppolo.

Rimanendo nell’entroterra i carabinieri, unitamente ai vigili del fuoco di San Benedetto sono dovuti intervenire a Monsampolo del Tronto dove, lungo la Salaria, un’automobilista ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un semaforo abbattendolo. La serata era già iniziata male con un automobilista che in località Patrignone, frazione di Montalto Marche, intorno alle 20,30 aveva investito un capriolo, uccidendolo sul colpo, con molti danni alla vettura. Sul posto il personale del Cras (centro recupero animali selvatici), per rimuovere l’animale deceduto.

A Cupra Marittima, invece, è stata danneggiata un’auto in sosta sul lungomare. La giornata di ieri è andata avanti con numerosi interventi della potes-118, per malori sulle spiagge, nei locali pubblici e nelle abitazioni private. Verso mezzogiorno vi è stato anche in incidente stradale accaduto a Grottammare nel quale è rimasto ferito uno scooterista dopo lo scontro con un’auto.

ma. ie.