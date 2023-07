Dalla musica agli show L’estate ascolana nel vivo

L’estate ascolana degli eventi è entrata nel vivo. Dall’11 al 18 luglio, il chiostro di San Francesco, farà da cornice alla prima edizione del Festival delle generazioni: sei serate, con inizio alle 21 (tranne quella del 15 luglio con il dj set che partirà alle 19.30), che vedranno l’11 luglio esibirsi i Barrelhouse, il 13 luglio il concorso ‘Bellissima 2023’, il 14 luglio il live degli ‘On Air’, il 16 luglio la sfilata ‘Moda sotto le stelle’ e il 18 luglio il concerto dei ‘One band’. Il 12 luglio, sempre al chiostro di San Francesco, alle 21 avrà inizio ‘Cabaret show’ con Angelo Carestia e il mago Ares, mentre dal 13 al 16 luglio, il festival ‘JazzAp’ farà tappa ad Ascoli. Dee Dee Bridgewater con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori saranno i protagonisti del live di giovedì 13 in piazza del Popolo. Venerdì 14, al parco dell’Annunziata, alle 21.30, sono attesi sul palco gli Yellowjackets. Il concerto sarà preceduto dalla marching band P-Funking. E ancora, il 14 luglio, alle 18, al Forte Malatesta, verrà inaugurata ‘Prospettiva Van Orton’, la prima mostra personale dedicata alla produzione artistica del duo pop Marco e Stefano Schiavon, in arte Van Orton.

Di nuovo musica il 17 luglio, al chiostro di San Francesco dove, alle 21, sarà di scena ‘Bob Malone band’, mentre il 21 luglio, in piazza del Popolo, si svolgerà l’attesissimo concerto de ‘Il Volo’. Quindi, il 22 luglio, alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino, sarà la volta del teatro antico con la messa in scena, nell’ambito del circuito del ‘Tau’, di ‘Una piccola odissea’ di e con Andrea Pennacchi. Il secondo appuntamento con il ‘Tau’ ci sarà il 27 luglio con ‘Ecuba’ di Euripide con Paola Quattrini, mentre il terzo il 19 agosto, con ‘Processo a Pandora. La speranza contro l’accusa’ con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch. Dal 10 al 21 agosto, in piazza Arringo tornerà ‘Ascoliva’, dall’11 al 13 agosto lo ‘Squarcia’ farà da cronive all’Ascoli summer festival con i live di Ernia, Bresh e Tedua, mentre le notti bianche ci saranno: il 28 luglio a Porta Maggiore con Amedeo Minghi, il 10 agosto in centro storico e il 26 agosto a Monticelli.

Lorenza Cappelli