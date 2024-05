Dalla pallavolo alla danza:: "Mancano spazi in città"

Anche parlando di sport, le diverse voci propongono una tematica ricorrente in questa rubrica: mancano gli spazi. In un’epoca virtuale come quella attuale, l’attenzione dei cittadini ascolani si sposta invece sul tangibile, sullo spazio. Stefano Marini allenatore di pallavolo ascolano sottolinea: "Conosco bene la situazione delle varie palestre della città, e sono convinto che vadano migliorare. Purtroppo sono abbastanza fatiscenti e obsolete, non sono state ristrutturate nel tempo, anche a livello igienico sanitario, per quanto riguarda gli spogliatoi. Il fatto è che purtroppo sono affidate a società sportive che curano i propri interessi senza guardare agli interessi del Comune e di chi usufruisce dei servizi. E se questa cosa non cambia le palestre chiuderanno perché saranno necessari ingenti interventi sulle strutture. E poi, ad Ascoli non c’è un palazzetto che possa ospitare una manifestazione sportiva con più di 1500 persone, non c’è uno spazio che permette l’ingresso ad un numero così elevato di persone. Come papà di figli che giocano a calcio, vorrei anche parlare dei campi in città che mancano, visto che purtroppo ci sono solo quelli di Monterocco e Monticelli. E poi, bisognerebbe fare una vera pista ciclabile, che ad oggi c’è ma non c’è, si sa dove parte ma non si sa dove arriva".

E dal mondo della danza, parla Maria Teresa Marini, insegnante di flamenco dell’associazione ‘Arte y pasìon flamenca’. "Le scuole di danza o hanno la propria sede o si appoggiano in strutture. Quello che io posso notare ogni anno, confrontandomi anche con le altre realtà, è che purtroppo ad Ascoli non c’è una struttura, un teatro, che ci permetta di esibirci senza spese enormi. Perché per una realtà piccola con i soli biglietti delle allieve non si riesce a coprire il costo della struttura. Però, serve spazio per ballare, nel mio caso anche con i musicisti, spazio che solo alcuni teatri hanno. Quindi all’amministrazione suggerirei di mettere per un periodo specifico, ad esempio giugno, un grande palco in luoghi centrali, ovviamente non piazza del Popolo, ma ad esempio nel polo di Sant’Agostino. Questo potrebbe dare la possibilità alle realtà più piccole, che fanno fatica a pagare i teatri, di offrire comunque uno spettacolo senza dover far sostenere agli iscritti le ‘quote saggio’".

Per lo sport a scuola, c’è la voce del professor di scienze motorie e sportive Federico Di Buò, che commenta: "A mio avviso occorrerebbe ristrutturare le palestre scolastiche integrandole con ulteriori spazi di gioco e formazione sportiva e rafforzare le collaborazioni con le associazioni che investono nel gioco-sport dai 4 ai 10 anni".

