Dalla parte dei fragili Mappatura degli anziani per non lasciarli soli e case per i disabili

A tre mesi dall’inaugurazione del primo appartamento del progetto ‘Dopo di noi’, dove dallo scorso dicembre alloggiano Nazzareno, Nando e Marco, tre ragazzi con disabilità che possono finalmente fruire di una struttura ad hoc per trascorrere una vita in autonomia ma anche in reciproca compagnia, l’amministrazione comunale ascolana ha acquisito altre tre abitazioni da destinare a otto nuovi inquilini. Ad annunciarlo è l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, che in queste ultime settimane ha elaborato tante altre iniziative per andare incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà.

"Grazie ai fondi del Pnrr siamo riusciti ad ampliare il progetto – conferma Brugni –, con questi altri tre appartamenti ricavati al primo piano del Ferrucci. Stiamo procedendo con l’abbattimento delle barriere architettoniche per renderli accessibili e a breve li consegneremo a otto persone con disabilità. Ascoli sta diventando una città sempre più inclusiva e attenta alle necessità delle famiglie più bisognose di una mano". Diverse, infatti, saranno le iniziative promosse nei prossimi mesi. "Presto daremo corso alle liquidazioni dei contributi per i circoli degli anziani – prosegue l’assessore –, che ormai sono dei veri punti di riferimento nei quartieri e nelle frazioni. Inoltre, è già partito il progetto ‘Antenne per un sorriso’, organizzato con la Pagefha e le Acli. Questo prevede una mappatura di tutti gli anziani che vivono da soli e che necessitano di un aiuto concreto, sotto ogni punto di vista: dalla semplice telefonata per scambiare due chiacchiere fino alla spesa e alla consegna dei medicinali a domicilio. Non possiamo restare indifferenti, infatti, dinanzi al dramma della solitudine e una città che vuole crescere deve essere obbligatoriamente al fianco di chi soffre".

Nel frattempo, a proposito di servizi sociali, è già operativo il progetto ‘Prins’, avviato in sinergia con il Polo dell’accoglienza e della solidarietà. "Si tratta di una iniziativa che permette di dare immediata assistenza a tutte quelle persone che hanno problemi economici – continua Massimiliano Brugni (al quale giungono le condoglianze del Carlino per la recente scomparsa della nonna, ndr) –. Ognuno di loro può rivolgersi a un numero di telefono che consente di ricevere aiuto per sette giorni alla settimana, 24 ore su 24. È una sorta di ‘telefono amico’ per chi cerca ospitalità nella notte, ha bisogno di recarsi a mensa per il pranzo oppure chiede di trovare un lavoro". Infine, a breve verranno liquidate le somma a quelle associazioni di volontariato che hanno risposto all’ultimo bando del Comune, allo scopo di dare impulso alle rispettive progettualità destinate al terzo settore. Nota a margine, dal 20 al 28 maggio tornerà la ‘Settimana della Famiglia’, che avrà come tema ‘Ascoli città del sociale’.

