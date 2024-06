Dalla parte dei malati. Iom, Fondazione Carisap e associazioni locali per le cure domiciliari

La Fondazione Carisap ha reso disponibili 340mila euro a valere sulle risorse del Piano Pluriennale 2023-2025 destinate al progetto di assistenza specialistica, domiciliare e di prossimità realizzato da Iom, enti e organizzazioni. Il progetto ha avuto avvio in data 19 luglio 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025; è volto ad assicurare a tutti i destinatari una presa in carico a 360 gradi, non frammentaria e in grado di rispondere a tutti bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, come previsto dalla definizione di cure palliative. Dal 4 dicembre 2023 la rete dei partner offre gratuitamente cure palliative a domicilio ai malati oncologici in fase terminale; le cure erogate sono finalizzare ad alleviare le sofferenze nell’ultimo periodo di vita dei pazienti oncologici prendendo in carico le loro necessità sanitarie, psicologiche e assistenziali per accrescerne, quanto più possibile, il benessere nella fase del fine vita, garantendo loro dignità e la possibilità di restare nel contesto familiare evitando l’ospedalizzazione. "In un momento di grande complessità socio-economica, risulta fondamentale operare in sinergia con le realtà del territorio, integrando i servizi e le professionalità per supportare al meglio i soggetti fragili e le loro famiglie" ha spiegato Ludovica Teodori, presidente Iom, capofila del progetto ‘Assistenza Specialistica, Domiciliare e di Prossimità’. "Non a caso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli – ha aggiunto il presidente Maurizio Frascarelli – tra gli obiettivi strategici funzionali al miglioramento della qualità della vita delle persone malate e dei loro familiari, ha posto il potenziamento dell’assistenza domiciliare".

Iom gestisce la segreteria unica del progetto e organizza l’erogazione delle cure palliative, domiciliari e di prossimità, le quali prevedono visite specialistiche a cura di medici con esperienza, tra cui un palliativista, supporto psicologico, prestazioni oss e fisioterapiche, intervento dei volontari domiciliari, tra cui barbieri e parrucchieri e la fornitura gratuita di ausili sanitari ai destinatari diretti. Il progetto prevede inoltre l’offerta di servizi integrati e complementari alle prestazioni sanitarie fornendo ai destinatari e ai loro care-giver assistenza e supporto funzionali a migliorare la loro qualità della vita.