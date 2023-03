Dalla parte delle donne Prevezione al femminile: l’8 marzo pap test gratuito

In occasione della festa della donna dell’8 marzo, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli promuove una giornata di prevenzione al femminile. I consultori familiari di Ascoli e di San Benedetto, rispettivamente nel poliambulatorio ex Gil in viale Marcello Federici e all’ospedale ‘Madonna del soccorso’, per l’occasione resteranno aperti dalle 8 alle 20 per accogliere, con accesso libero senza prenotazione, le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni che vorranno sottoporsi al pap-test gratuitamente.

"In modo particolare l’attenzione è rivolta a quelle donne che non hanno mai fatto un pap-test, perché non è mai troppo presto per iniziare a volersi bene – dice Vania Carignani, commissario della Ast di Ascoli –. Si tratta di una buona occasione anche per ricevere informazioni circa l’importanza della prevenzione del tumore alla cervice-uterina, sui tempi e le modalità con le quali ogni donna dovrebbe pensare alla propria salute. Alle interessate, sarà anche chiarita l’importanza dell’Hpv test, il test che dopo i trent’anni sostituisce il pap-test".

Sul fronte sindacale, intanto, la Rsu dell’Ast Ascoli congiuntamente a Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute intervengono sulla reperibilità. "Premesso che il prospetto dei turni di lavoro equivale a un vero e proprio ordine di servizio – si legge nella lettera scritta dai sindacati alla commissaria Carignani –, che le eccezionali modifiche, apportate successivamente all’affissione del turno, vanno comunicate durante il normale orario di lavoro ai dipendenti coinvolti con assoluta tempestività al fine di consentire agli stessi la modifica della programmazione dei tempi di vita e di lavoro, che le improvvise assenze dal servizio di alcuni dipendenti hanno comportato altrettanti repentini cambi di turno di lavoro in dispregio alla vigente normativa contrattuale fino anche al diniego alla fruizione del riposo settimanale con conseguente cumulo di ferie arretrate pari ad oltre cento giornate per tantissimi operatori sanitari".

"Inoltre – si legge ancora nella dura nota inviata dai sindacati alla dirigenza Ast – ’azzeramento del credito ferie e delle ore di lavoro prestate in più nei confronti del personale stabilizzato risulta essere un vero e proprio illecito da rimuovere con assoluta tempestività, che sono inammissibili le richieste di rientro in servizio a mezzo telefono senza l’applicazione dell’istituto della reperibilità, comunichiamo che dal 20 marzo 2023 nessun dipendente sarà tenuto a rispondere al datore di lavoro attraverso il proprio telefono cellulare privato. Tale iniziativa viene intrapresa in quanto l’Ast Ascoli non ha mai inteso procedere ad una adeguata riorganizzazione dei turni, finalizzata a garantire il servizio pubblico nel rispetto dei diritti del personale dipendente".

Lorenza Cappelli