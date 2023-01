Dalla passione per la politica al Carnevale, addio Saverio Di Simone

Ha destato profonda commozione e tanto sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Saverio Di Simone, artigiano sessantenne molto conosciuto in città e deceduto a causa di un attacco cardiaco ieri mattina nella sua abitazione a Porta Cappuccina. Una morte improvvisa avvenuta nella sua casa di via San Serafino da Montegranaro ieri mattina intorno alle ore 9.30. Saverio ha accusato un forte dolore al petto e la compagna ha immediatamente allertato il 118, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Abile elettrotecnico, apprezzato riparatore di elettrodomestici e installatore d’impianti nel suo laboratorio di viale Marcello Federici era, soprattutto, molto attivo anche in politica.

Era stato tra i fondatori locali di Italia Viva, ma aveva iniziato nelle file di Forza Italia, partito per il quale si era candidato come coordinatore comunale, ruolo che nel settembre 2007 era poi stato rilevato dall’ex assessore Claudio Travanti. Appresa la triste notizia, il Coordinamento di Italia Viva della provincia di Ascoli, nelle persone di Maria Stella Origlia e Gianluca Pompei, hanno subito emesso un comunicato di cordoglio alla famiglia.

Saverio Di Simone era anche un grande protagonista del Carnevale di Ascoli e aveva vinto nel 2011 l’edizione dell’Asene che Vola in coppia con Walter Tomassetti nella mascherata ‘La Fonte della Veretà’, che riproponeva i due cani della celebre fontana di corso Mazzini angolo via Sacconi, che ‘spettegolavano’ sui problemi della città. La salma rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino al rito funebre che verrà celebrato questo pomeriggio alle ore 15 nella Cattedrale di Sant’Emidio. Alla compagna Sissi, alla mamma Melinda, alle sorelle, ai cognati e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa