Dalla pesca alla letteratura, mesi di eventi

Sportive e culturali: è ricco, il cartellone delle iniziative messe in cantiere dal Circolo Nautico Sambenedettese per l’estate e l’autunno, precedute da due tappe del Campionato Primaverile Orc e Veleggiate Rating Fiv, a cui seguirà la terza, il 27 aprile. A presentarlo è stato il presidente Igor Baiocchi, con la vice, Laura Cennini, (responsabile Vela), Giacomo Forti, (responsabile Pesca, il direttore sportivo Andrea Novelli e il cerimoniere Manrico Urbani.

Il mese di maggio partirà con il Campionato Provinciale di Pesca Drifting-VIII Trofeo Catarì, seguito dal Trofeo Aleandri (categorie Orc) e dalla Regata dei Quattro Porti, IV Memorial Andrea Patacca nel weekend del 24 e 25. La prima domenica di giugno aprirà le porte della pesca al Campionato Provinciale Traina Costiera; seguiranno il Campionato Provinciale Canna da Natante-Blue Fish Tournament e il Pierin Pescatore; gli appuntamenti con la vela, invece, sono l’Italia Cup Open, Ilca e la II Veleggiata.

La vela sarà protagonista nel mese di luglio, con il Campionato Zonale Ilca, III Veleggiata, Palio Velico dei Quartieri (Festa Madonna Marina) e Veleggiata sotto le stelle. L’Open Drifting La sfida 2025 chiuderà il mese di agosto, mentre settembre sarà animato dalla Straregata sociale ’Trofeo Sgattoni’ e dai Campionati Italiani Drifting. A ottobre sarà la volta del Campionato Provinciale Traina d’Altura e della prima tappa del Campionato Invernale Orc e Veleggiate Rating Fiv, a novembre tre domeniche accompagneranno la II, III (recupero) e IV Tappa del Campionato Invernale Orc e Veleggiate Rating Fiv.

"Riguardo la ricerca scientifica – ha spiegato Giacomo Forti – rinnoviamo l’adesione al progetto dell’International Game Fishing Association legato all’aguglia imperiale del Mediterraneo, che permette agli studiosi di valutare notizie importanti per la ricerca in merito alla specie". Tra le attività dedicate al mare di natura diversa dalla sportiva, c’è il Premio Letterario Nazionale per il miglior racconto sul mare, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori: "La novità della 22ª edizione è la giuria di giovani dell’Istituto di appartenenza della vincitrice del 2024, Savoia Benincasa di Ancona", ha spiegato Laura Cennini, mentre Manrico Urbani si è soffermato sulle novità della del X Palio velico. Per il presidente Baiocchi "la capacità organizzativa del Circolo consente di dar vita a un calendario ben strutturato. Dal 1967, anno di nascita, abbiamo fatto passi da gigante, accrescendo numero degli iscritti e attività, fino a diventare un punto di riferimento delle Marche Sud per gli amanti di vela e pesca".

Stefania Mezzina