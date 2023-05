Dalla piscina termale alle frazioni Più di dieci milioni di interventi

Quattordici interventi, per 10 milioni e 705mila euro. È quanto si svolgerà, nei prossimi mesi, ad Acquasanta, a sette anni dal terremoto che provocò danni incalcolabili anche in paese. A cominciare dal complesso termale, che fino al 1989 comprendeva la piscina e la grotta sudatoria: due strutture in grado di richiamare centinaia di turisti e visitatori da ogni parte d’Italia. Ebbene, proprio il complesso, da anni chiuso e in stato di abbandono, ha ricevuto un contributo di un milione e mezzo per il completamento dei lavori di restyling partiti da un paio di mesi. Oltre a quello sul complesso termale, sono previste la demolizione con annessa ricostruzione dello spogliatoio del campo sportivo comunale (715.000 euro) e la ristrutturazione del muro di contenimento con riqualificazione del percorso pedonale del centro storico (due milioni e 90mila euro).

Miglioramento sismico, poi, per il ponte di Quintodecimo (un milione e 100mila euro) e per il ponte romano sulla strada di Matera (anche in questo caso previsto un milione e 100mila euro). Capitolo cimiteri: in programma ci sono i recuperi per quelli del capoluogo, che beneficerà dell’importo più cospicuo del lotto, vale a dire due milioni e 460mila euro. Poi, interventi anche nelle varie frazioni.

Matteo Porfìri