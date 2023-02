Dalla primavera alle nevicate: in arrivo un altro colpo di scena

Una primavera in anticipo che però già domani dovrebbe interrompersi con un grosso fronte freddo in arrivo dall’Est Europa: temperature in picchiata e tanta neve. Sembra incredibile ma ormai gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo questi sbalzi termici così violenti fanno male non solo alle piante e alle coltivazioni, a rischio gelate, ma sono anche responsabili di fenomeni molto violenti: più le temperature sono alte, più il mare si scalda, maggiore è l’energia con cui si verificano le precipitazioni. Almeno però sorridono gli operatori della montagna, con tanta voglia di sci e di passeggiate nella stazione di Monte Piselli. Sulle piste gli appassionati fuggiti dalla città, ma anche tanti bambini con i Maestri di sci, in particolare nella zona del ‘Campetto’. Ieri è salito in montagna anche il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’assemblea dei soci del Consorzio Turistico Monti Gemelli, anche per capire con la Remigio Group come poter risolvere la rottura del battipista. Il macchinario usurato dagli anni e dal gran lavoro fatto nelle scorse settimane, ha ceduto di schianto: immediato il tentativo di riparazione, ma dovrà rimanere fermo almeno per tre settimane. Si noleggerà allora un battipista nuovo che lunedì partirà dall’Austria. Nel frattempo, comunque, si continua a sciare anche senza le piste battute. Gli impianti rimarranno aperti per tutto il weekend, Rifugio Tre Caciare aperto così come le strutture per il noleggio di sci e attrezzature. Stasera poi è in programma un appuntamento imperdibile: la seconda ciaspolata stagionale, stavolta in notturna, conla sezione di Ascoli del Club Alpino. Il breve itinerario, di circa 6 km, partirà da San Giacomo per salire agli impianti delle Tre Caciare passando dal Laghetto del Tritone, per poi scendere dalla classica Costa del Prevosto, col suo suggestivo panorama rivolto verso Ascoli. Info 0736.45158.

Valerio Rosa