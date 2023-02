Dalla Regione il no al cibo sintetico

Il cibo sintetico? "Un rischio per la salute", mentre il nutriscore o l’etichetta a semaforo sono "uno strumento fuorviante che va a sanzionare immeritatamente prodotti ad alto livello qualitativo e di genuinità quali quelli tipici della dieta mediterranea e della tradizione agroalimentare italiana". Così si legge in una risoluzione approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea legislativa della Regione Marche dopo che anche la giunta regionale aveva varato un documento analogo. Un atto di indirizzo che ha recepito due distinte mozioni e impegna le Marche sul fronte della difesa del cibo tradizionale e della biodiversità in linea con quanto chiesto da circa 10mila cittadini. Soddisfazione espressa da Coldiretti.