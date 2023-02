"Dalla scuola al nuovo lungomare, parlano i fatti"

’Solidarietà e Partecipazione’ risponde subito a Gian Filippo Straccia coordinatore del Comitato cittadino ’Restyling’. "Straccia prova a lanciare qualche fumogeno per fare confusione e tentare di far perdere l’orientamento a qualche cittadino – risponde il movimento politico che governa la città da quasi un trentennio – Per la scuola Speranza quest’amministrazione ha ottenuto 2 milioni di contributi statali per la messa in sicurezza dell’edificio, vincendo due bandi da un milione di euro ciascuno, circa. Ricordiamo, inoltre, a Straccia che abbiamo già ottenuto dal Pnrr altri 3 milioni di euro per le strutture scolastiche cittadine. In dieci anni, dunque, sono 5 i milioni di euro che le amministrazioni Piergallini hanno intercettato per le scuole. Parlare di ’inefficienza’ fa veramente ridere. Per quanto riguarda il cantiere lungomare, invece, vedremo a lavori terminati se piacerà o meno. Straccia non si dà pace del fatto che quest’amministrazione, nonostante la pandemia, la guerra e la crisi economica, stia realizzando il nuovo lungomare. Per fortuna la democrazia consente a ciascuno di dire ciò che pensa".