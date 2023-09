Dalla sfilata in piazza al Festival del cinema

Che la rassegna ‘Moda sotto le stelle’ organizzata da diversi anni ormai dalla Confartigianato fosse una vetrina importante, soprattutto per i giovani stilisti emergenti, lo sa bene Marta Jane Alesiani, titolare di impresa artigiana, stylist e fashion designer, di base con il suo atelier a Force. La Alesiani, in occasione della 37esima edizione del defilé di moda che si è svolto lo scorso 2 agosto in piazza del Popolo, oltre a portare le sue creazioni in passerella, ha vestito la presentatrice della serata, la showgirl e ballerina Matilde Brandi. Un incontro tra le due che non si è fermato ad Ascoli, ma che è proseguito, con successo, alla 80esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in corso al Lido, dove la Brandi ha sfilato sul red carpet con due abiti di Marta Jane Alesiani. "Per me – dice la vicepresidente di Confartigianato Ascoli, Macerata e Fermo, Natascia Troli – è il massimo risultato che la filata poteva dare. Lo scopo del defilé è soprattutto un momento di sviluppo economico per le nostre imprese". "Moda sotto le stelle – continua Marta Jane Alesiani – mi ha dato la possibilità, quest’anno, di incontrare Matilde Brandi. Ero molto emozionata perché portavo alla sfilata i miei sette anni di brand indipendente. Con la Brandi è nato tutto per caso perché mi chiamano qualche giorno prima e mi dicono di portare qualche abito da farle provare. La cosa che faccio spesso è studiare le persone che devo vestire, con l’obiettivo di valorizzarle. L’abito è il luogo dove devi abitare, dove ti devi sentire a casa, e l’unico modo è vestire qualcosa che ti fa stare bene e ti rappresenti in tutto. Ho portato i capi che secondo me erano giusti per lei e li ha scelti, e alla fine della sfilata mi ha detto ti porto con me a Venezia, dove ci sono stati ottimi riscontri". Proprio la Brandi, ad una rivista di moda, parlando degli abiti di Marta Jane Alesiani, ha dichiarato che "sono riusciti a mettere in evidenza le sue forme". La sfilata ‘Moda sotto le stelle’ conta ogni anno sul sostegno della Camera di commercio e del Bim Tronto. Esprime soddisfazione per il risultato raggiunto da Marta Jane Alesiani il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, mentre il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, ricorda come è nato il sodalizio con la sfilata e come il Bim abbia fatto in modo, fin dall’inizio, che ai giovani stilisti venga data sempre la possibilità di parteciparvi.

Lorenza Cappelli